Pontedera, guasto nella notte alla rete idrica: oggi possibili disagi idrici in città

Attualità Pontedera
Acque comunica che, a causa di un guasto verificatosi la notte scorsa, sulla rete idrica nel comune di Pontedera, oggi sabato 20 settembre, sono in corso fenomeni di abbassamenti di pressione accompagnati da temporanee mancanze d’acqua a La Borra, Santa Lucia e nella zona industriale di Gello.

I nostri tecnici sono sul posto e stanno procedendo all’intervento di riparazione, il ripristino del normale servizio è previsto per le ore 15, ulteriori e significativi aggiornamenti saranno comunicati con successivo comunicato.

Scusandosi per i disagi, Acque invita i cittadini coinvolti ad aggiornarsi nelle prossime ore presso il numero verde 800 983 389.

Fonte: Acque SpA - Ufficio stampa

