Raduno della Lega a Pontida: Marco Cordone tra i rappresentanti toscani

Come tutti gli anni, Marco Cordone (Candidato leghista alle Elezioni regionali in Toscana del 12 e 13 ottobre 2025 nel Collegio Firenze 3 'Empolese Valdelsa' e storico esponente del Movimento politico guidato da Matteo Salvini), sarà presente al tradizionale raduno di Pontida (BG) di domani 21 settembre, quest'anno intitolato 'La tua Pontida - liberi e forti'. Al raduno insieme a Cordone, ci saranno rappresentanti delle Sezioni di tutta la Toscana tra cui Fucecchio - Cerreto Guidi, Gambassi Terme - Montaione, Empolese, Firenze città, Mugello etc., per riaffermare sul Sacro Suolo di Pontida, quei principi di libertà che furono oggetto quel 7 aprile 1167 del Giuramento degli uomini della Lega Lombarda contro la tirrania dell'imperatore Federico Barbarossa.

Anche quest'anno, il Segretario Federale Matteo Salvini ricorderà quegli uomini e quelle donne che purtroppo non ci sono più ma che si sono battuti per la Libertà, considerato che ancora oggi in Italia non è semplice essere leghisti; questi fratelli spiritualmente sono con noi e ci danno una grande forza morale nelle battaglie politiche. In merito Marco Cordone dichiara: "Andiamo a Pontida perché la Toscana e la Provincia di Firenze ci sono sempre state e ricordiamo tutti quei leghisti uomini o donne che siano che si sono battuti per riaffermare i principi leghisti di libertà in territori difficili come quelli di Firenze e Provincia dove la Sinistra raggiungeva percentuali intorno all'80%.

Ricordiamo Mauro Olmucci fondatore con me della Lega nell'Empolese Valdelsa, Aureliano Bruno, esponente storico del Carroccio nella Piana Fiorentina, la Dottoressa Maria Teresa Carattoli di Firenze, Responsabile Sanità della Lega in Toscana, Duilio Parentini di Castelfiorentino, Antonino Sciacca di Gambassi Terme e Giovanni Iadiscicco di Massa già fondatore della Lega in Toscana. Una presenza importante quella della Lega a Pontida considerato anche che gli altri ci saranno il Generale Roberto Vannacci (Europarlamentare recordman di preferenze e Vicesegretario Federale della Lega Salvini Premier), Luca Baroncini (Segretario regionale Toscano della Lega Salvini Premier) e Susanna Ceccardi (Europarlamentare e componente del Consiglio Direttivo Federale)".

Fonte: Lega Salvini Premier Sez. comunali Fucecchio e Gambassi Terme