Regionali 2025, a Ponte a Egola cena di presentazione dei candidati FI per Pisa

Grande partecipazione a Ponte a Egola per la cena di presentazione dei candidati di Forza Italia della provincia di Pisa.

Con una folta rappresentanza di iscritti e simpatizzanti con anche la presenza del sindaco di S.Croce sull’Arno Giannoni, particolarmente importante e gradita, la testimonianza dei molti imprenditori conciari locali che hanno riconosciuto il ruolo decisivo di Forza Italia nella difesa del comparto produttivo italiano e toscano, con il lavoro portato avanti sul regolamento EUDR, l’incontro con il vicepresidente del Consiglio Antonio Tajani e le lettere inviate alla Commissione Europea.

A seguire apprezzato il saluto in collegamento video con la Deputata Deborah Bergamini che ha voluto personalmente supportare e ringraziare i candidati e tutti i presenti.

La serata è stata anche occasione per ribadire un chiaro no al pedaggio sulla FI-PI-LI, strada già disastrata, e per denunciare anni di promesse mai mantenute: dalla Casa della Salute di Ponte a Egola, più volte annunciata e mai realizzata, alla gestione inadeguata delle scuole, dei lavori pubblici e dei parcheggi a San Miniato.

“Forza Italia, insieme a tutto il centrodestra, sente la stanchezza dei cittadini e raccoglie la loro voglia di cambiamento. È ora di voltare pagina: siamo pronti per la Toscana”.

Fonte: Forza Italia San Miniato - Ufficio Stampa

