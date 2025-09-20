Regionali 2025, Gabriele Toti candidato PD per la provincia di Pisa

Gabriele Toti, 49 anni, funzionario pubblico e giornalista, già sindaco di Castelfranco, e consigliere provinciale è candidato alle prossime elezioni regionali del 12 e 13 ottobre per rappresentare la provincia di Pisa nelle liste del Partito Democratico.

La decisione è stata ratificata dalla Direzione regionale del PD, che ha approvato le liste dopo un percorso di consultazioni con i segretari delle unioni comunali e con gli amministratori locali. La candidatura di Toti è stata proposta a partire dal Valdarno e da altre zone della provincia.

“Mi candido – dichiara Toti – per portare in Regione una politica vicina alle persone, concreta e partecipata. La mia esperienza di Sindaco mi ha insegnato che la politica ha senso solo se resta tra la gente, ascoltando, dialogando e trovando insieme risposte concrete. È questo il bagaglio che porto con me in questa nuova sfida".

Dopo aver concluso la sua esperienza amministrativa, Toti ha ricominciato “da capo”, affrontando i pendolarismi e i concorsi pubblici. Un percorso che lo ha visto lavorare prima a Milano, poi a Carmignano e infine a Fucecchio.

Al centro del programma ci sono i temi più sentiti dalla comunità pisana e toscana.

Sanità vicina, con più medici e servizi sul territorio, Case della Salute realmente operative, Punti di intervento rapido per alleggerire la pressione degli accessi al pronto soccorso.

Un'attenzione forte va posta al lavoro, (penso in particolare alla situazione del Distretto di Santa Croce) dignità, con sostegni a famiglie, imprese, artigiani e professionisti, e investimenti in edilizia pubblica per dare stabilità abitativa. E poi, welfare per le famiglie, consolidando l’esperienza dei nidi gratis, garantendo libri scolastici gratuiti e rendendo più accessibili le attività dei centri estivi nel periodo di chiusura delle attività didattiche.

Infrastrutture che connettono, dal rafforzamento dell’aeroporto di Pisa al raddoppio della ferrovia Pisa–Livorno–Firenze, fino al miglioramento della Fi-Pi-Li.

Ambiente e sicurezza, con la tutela del Parco di San Rossore e dell’Arno, la manutenzione del reticolo idraulico, la gestione pubblica dell’acqua, lo sviluppo delle energie rinnovabili, e la necessità di una capacità più forte di incidere da parte dei comuni sulla realizzazione degli impianti fotovoltaici una distribuzione equilibrata degli impianti di trattamento dei rifiuti.

“Voglio rappresentare tutta la provincia di Pisa – conclude Toti – dal Valdarno alla Valdera, dalla Valdicecina alle colline pisane, dall’area pisana alla città di Pisa. È una provincia bellissima, con enormi potenzialità da sviluppare. Lo farò con lo spirito del Sindaco, con il bagaglio dell’esperienza amministrativa e con la consapevolezza delle sfide che la Toscana ha davanti oggi e nei prossimi anni.”

