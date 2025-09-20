Scontro tra due auto a San Miniato. Grave donna di 77 anni

Cronaca San Miniato
Condividi su:
Leggi su mobile

Trasportata in codice rosso all'ospedale di Empoli

Grave incidente questo pomeriggio a San Miniato, in zona La Scala, lungo la via Tosco Romagnola Est (SS 67), dove verso le 15 due automobili si sono scontrate.

Una donna di 77 anni è stata trasportata in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale “San Giuseppe” di Empoli per arresto cardiaco. Al momento non è chiaro se la donna abbia accusato il malore prima dell’impatto e quindi abbia perso il controllo della vettura, o se l’arresto cardiaco sia avvenuto a seguito del sinistro.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 con più mezzi di emergenza, la polizia locale di San Minato e i vigili del fuoco. Per permettere i soccorsi, la strada è stata chiusa al traffico per circa un'ora.

Notizie correlate

San Miniato
Cronaca
18 Settembre 2025

Nuovo caso di insetti nel pane in più scuole di San Miniato: il Comune si mobilita

Questa mattina, 18 settembre, sono stati trovati agenti infestanti in alcune fette di pane distribuite in diverse scuole di San Miniato. A rendere noto l'accaduto che fa seguito agli altri [...]

San Miniato
Cronaca
13 Settembre 2025

Auto finisce contro cabina del gas a San Miniato

Due squadre dei vigili del fuoco di Pisa sono intervenute alle ore 14.40 a San Miniato, in via Leonardo da Vinci, per incidente stradale. Il sinistro ha visto coinvolta un’autovettura [...]

Montopoli in Val d'Arno
Cronaca
6 Settembre 2025

Incendio di vegetazione a Montopoli Valdarno: traffico ferroviario interrotto per mezz’ora

I Vigili del Fuoco di Pisa sono intervenuti dalle ore 18:30 in Via Arno, nel comune di Montopoli Valdarno, per domare un incendio di vegetazione. Le fiamme, sviluppatesi lungo la [...]



Tutte le notizie di San Miniato

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina