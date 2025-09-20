Scontro tra due auto a San Miniato. Grave donna di 77 anni

Grave incidente questo pomeriggio a San Miniato, in zona La Scala, lungo la via Tosco Romagnola Est (SS 67), dove verso le 15 due automobili si sono scontrate.

Una donna di 77 anni è stata trasportata in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale “San Giuseppe” di Empoli per arresto cardiaco. Al momento non è chiaro se la donna abbia accusato il malore prima dell’impatto e quindi abbia perso il controllo della vettura, o se l’arresto cardiaco sia avvenuto a seguito del sinistro.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 con più mezzi di emergenza, la polizia locale di San Minato e i vigili del fuoco. Per permettere i soccorsi, la strada è stata chiusa al traffico per circa un'ora.

