Firenze, paura al Tenax: tre giovani soccorsi per sostanza urticante

Tre giovani sono stati portati in ospedale dopo la presunta diffusione di una sostanza urticante nella discoteca Tenax, in via Pratese a Firenze, che avrebbe provocato bruciore agli occhi e fastidi. L’episodio è avvenuto ieri notte intorno alle 3.

Sul posto, il personale sanitario ha prestato assistenza a un ragazzo di 20 anni e a due uomini di 25 anni, senza necessità di trasporto in ospedale. In base ai sintomi riferiti e osservati, il 118 ha richiesto l’intervento della polizia: una pattuglia delle Volanti si è recata sul luogo per effettuare gli accertamenti.

