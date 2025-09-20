Firenze, paura al Tenax: tre giovani soccorsi per sostanza urticante

Cronaca Firenze
Condividi su:
Leggi su mobile

Bruciore agli occhi e fastidi nella notte a Firenze, sul posto 118 e polizia per accertamenti

Tre giovani sono stati portati in ospedale dopo la presunta diffusione di una sostanza urticante nella discoteca Tenax, in via Pratese a Firenze, che avrebbe provocato bruciore agli occhi e fastidi. L’episodio è avvenuto ieri notte intorno alle 3.

Sul posto, il personale sanitario ha prestato assistenza a un ragazzo di 20 anni e a due uomini di 25 anni, senza necessità di trasporto in ospedale. In base ai sintomi riferiti e osservati, il 118 ha richiesto l’intervento della polizia: una pattuglia delle Volanti si è recata sul luogo per effettuare gli accertamenti.

Notizie correlate

Firenze
Cronaca
19 Settembre 2025

Anziano contromano sulla A11: fermato da un ambulanza messa di traverso

Momenti di tensione sul raccordo autostradale che porta dall’aeroporto di Firenze all’ingresso dell’A11, dove un’ambulanza è riuscita a fermare un’auto che procedeva contromano, evitando così possibili incidenti. L’episodio è avvenuto [...]

Firenze
Cronaca
19 Settembre 2025

Principio di incendio al museo dell'Opera del Duomo a Firenze

Paura nella serata di giovedì in piazza del Duomo, dove intorno alle 19 è scoppiato un principio di incendio all’interno della caffetteria del museo dell’Opera del Duomo. A innescare le [...]

Firenze
Cronaca
16 Settembre 2025

Post di istigazione al terrorismo sui social, denunciato a Firenze dopo un'indagine lampo della Digos

Denunciato a Firenze un uomo, cittadino siriano di 63 anni, per il reato di "propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa, con l'aggravante della [...]



Tutte le notizie di Firenze

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina