Tre giorni di lutto cittadino per Gaza a Campi Bisenzio e Sesto Fiorentino

Attualità
L'iniziativa si svolge in occasione della Giornata Internazionale della Pace: domenica 21, lunedì 22 e martedì 23

I Comuni di Campi Bisenzio e Sesto Fiorentino osserveranno tre giorni di lutto cittadino simbolico per domenica 21, lunedì 22 e martedì 23 settembre in segno di vicinanza con la popolazione civile di Gaza e tutto il popolo palestinese.

L’iniziativa si svolge in concomitanza con la celebrazione della Giornata internazionale della Pace (21 settembre).

Con questo atto, i sindaci vogliono ribadire la ferma condanna dell’invasione di Gaza da parte di Israele che sta provocando la morte di decine di migliaia di civili con l’indifferenza - se non l’aperta e criminale complicità - di molti governi, tra cui quello italiano.

Fonte: Comune di Sesto Fiorentino - Ufficio stampa

