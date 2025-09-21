Lorenzo “Cobra” Berni firma l’impresa: Abc Solettificio in Final Four di Coppa Toscana

Basket Castelfiorentino
Condividi su:
Leggi su mobile

E’ un’azione da tre punti di Lorenzo Berni, il “Cobra”, a condurre l’Abc Solettificio Manetti alla final four di Coppa Toscana – Trofeo “Alfredo Piperno”, in programma nei giorni 5 e 6 gennaio 2026. I ragazzi di Riccardo Paludi archiviano la pratica Valdisieve sul 66-65 al termine di una partita quasi sempre amministrata ma di fatto mai chiusa. A fronte di vari allunghi nel corso della gara, i gialloblu rischiano di vanificare tutto lasciando che troppo spesso siano i cali di concentrazione a dettare il ritmo del match. Un’Abc che, pur davanti ad una Valdisieve mai doma, deve trovare maggiore continuità a livello mentale, prima ancora che tecnico, per imparare a gestire le gare nell’arco dei 40 minuti. Ciò detto, nella serata in cui capitan Pietro Cantini inaugura finalmente la sua stagione, sono da segnalare la doppia-doppia di Lorenzo Torrigiani (20 punti e 12 rimbalzi) e i quattro uomini in doppia cifra (oltre a Torrigiani, Berni, Landi e Lazzeri), mentre cresce di partita in partita l’amalgama tra vecchi e nuovi arrivati. Ancora a riposo precauzionale, invece, Giovanni Corbinelli.
E adesso una settimana per il conto alla rovescia. Eccezionalmente di sabato 27 settembre, alle 18, si aprono le danze: al PalaBetti arriva il Don Bosco Livorno per la prima giornata di campionato.

LA CRONACA

Botta e risposta in avvio di gara, con le squadre che si studiano e viaggiano a braccetto. Il primo quarto scorre via sul punto a punto, senza che nessuna riesca a prendere oltre due possessi di vantaggio, fino alla parità a quota 15 su cui si va al primo riposo.

L’extra possesso di Landi serve il 19-15 a firma Cantini, cui fanno eco Lazzeri e Torrigiani per il primo tentativo di allungo castellano: 23-15 dopo tre giri di cronometro. Mancini sotto al ferro scrive +10 (29-19), ma la risposta fiorentina arriva puntuale e un parziale di 0-7 dimezza il vantaggio gialloblu (31-26). Nell’ultimo giro di lancette gli ospiti approfittano delle disattenzioni castellane tornando così a stretto contatto: 33-29 all’intervallo.

Coach Paludi scuote i suoi negli spogliatoi e al rientro l’arresto e tiro di Pedicone prova a spostare nuovamente l’inerzia (35-29). Valdisieve ricuce e resta aggrappata, ma nel momento in cui alza l’intensità in difesa, l’Abc riesce a sporcare le conclusioni fiorentine e ristabilisce il controllo, mantenendo praticamente invariata la forbice alla terza sirena (52-45).

Nell’ultimo quarto le giocate sotto le plance di Torrigiani e gli affondi di Berni provano ad indirizzare la sfida. Quando partono gli ultimi 180 secondi il tabellone segna 60-51, ma ancora non è finita. Come troppo spesso accade, in casa Abc si spegne la luce e Valdisieve ringrazia: due triple a distanza ravvicinata riaprono completamente la sfida, mentre il nervosismo castellano spalanca le porte al sorpasso fiorentino: 63-65 con 18 secondi sul cronometro. Ed è qui che sale in cattedra Lorenzo “Cobra” Berni, che si prende tutto il peso di un pallone che scotta: canestro, fallo, azione da tre punti, 66-65. Nell’ultimo possesso Valdisieve costruisce il tiro per la possibile vittoria, ma la palla non va. L’Abc vola alla final four.

ABC SOLETTIFICIO MANETTI – VALDISIEVE BASKET 66-65

ABC SOLETTIFICIO MANETTI: Garbetti ne, Lazzeri 10, Ticciati, Talluri, Berni 13, Torrigiani 20, Marchetti ne, Cicilano, Landi 11, Cantini 2, Mancini 3, Pedicone 7. All. Paludi. Ass. Calvani, Chiarugi.

VALDISIEVE BASKET: Rossi 18, Lerede 5, Valletti 2, Ciacci 18, Municchi 7, Volpi F., Piccini N. 2, Gori, Simoncini 5, Volpi T., Piccini C. 4, Gustinelli 4.

PARZIALI: 15-15, 33-29 (18-14), 52-45 (19-16), 66-65 (14-20)

ARBITRI: Gigoni e Liverani di Livorno.

Fonte: Abc Castelfiorentino / Gialloblu Castelfiorentino

Notizie correlate

Basket
Basket
15 Settembre 2025

Gialloblu Castelfiorentino, l'avventura in coppa termina a Siena

Termina allo spareggio valido per l’accesso ai quarti di finale del Trofeo “Lorenzo Lunghi” l’avventura del Gialloblu Castelfiorentino in Coppa Toscana. Sul parquet del Costone Siena, squadra di serie B, [...]

Basket
Basket
4 Settembre 2025

Abc, ecco lo staff dei gruppi del vivaio

Con il via alla nuova stagione, è ufficiale anche lo staff tecnico che guiderà i gruppi del vivaio dell’Abc Castelfiorentino. Sei le formazioni giovanili ai nastri di partenza, di cui [...]

Castelfiorentino
Attualità
26 Agosto 2025

HoopsXCastello, torneo giovanile di Basket a Castelfiorentino

C’è chi ha pensato alle squadre e chi alla pubblicità. Chi ha progettato il Logo e chi si è impegnato nella ricerca degli sponsor, o magari nella comunicazione “social”. E’ [...]



Tutte le notizie di Castelfiorentino

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina