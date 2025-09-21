Lorenzo “Cobra” Berni firma l’impresa: Abc Solettificio in Final Four di Coppa Toscana

E’ un’azione da tre punti di Lorenzo Berni, il “Cobra”, a condurre l’Abc Solettificio Manetti alla final four di Coppa Toscana – Trofeo “Alfredo Piperno”, in programma nei giorni 5 e 6 gennaio 2026. I ragazzi di Riccardo Paludi archiviano la pratica Valdisieve sul 66-65 al termine di una partita quasi sempre amministrata ma di fatto mai chiusa. A fronte di vari allunghi nel corso della gara, i gialloblu rischiano di vanificare tutto lasciando che troppo spesso siano i cali di concentrazione a dettare il ritmo del match. Un’Abc che, pur davanti ad una Valdisieve mai doma, deve trovare maggiore continuità a livello mentale, prima ancora che tecnico, per imparare a gestire le gare nell’arco dei 40 minuti. Ciò detto, nella serata in cui capitan Pietro Cantini inaugura finalmente la sua stagione, sono da segnalare la doppia-doppia di Lorenzo Torrigiani (20 punti e 12 rimbalzi) e i quattro uomini in doppia cifra (oltre a Torrigiani, Berni, Landi e Lazzeri), mentre cresce di partita in partita l’amalgama tra vecchi e nuovi arrivati. Ancora a riposo precauzionale, invece, Giovanni Corbinelli.

E adesso una settimana per il conto alla rovescia. Eccezionalmente di sabato 27 settembre, alle 18, si aprono le danze: al PalaBetti arriva il Don Bosco Livorno per la prima giornata di campionato.

LA CRONACA

Botta e risposta in avvio di gara, con le squadre che si studiano e viaggiano a braccetto. Il primo quarto scorre via sul punto a punto, senza che nessuna riesca a prendere oltre due possessi di vantaggio, fino alla parità a quota 15 su cui si va al primo riposo.

L’extra possesso di Landi serve il 19-15 a firma Cantini, cui fanno eco Lazzeri e Torrigiani per il primo tentativo di allungo castellano: 23-15 dopo tre giri di cronometro. Mancini sotto al ferro scrive +10 (29-19), ma la risposta fiorentina arriva puntuale e un parziale di 0-7 dimezza il vantaggio gialloblu (31-26). Nell’ultimo giro di lancette gli ospiti approfittano delle disattenzioni castellane tornando così a stretto contatto: 33-29 all’intervallo.

Coach Paludi scuote i suoi negli spogliatoi e al rientro l’arresto e tiro di Pedicone prova a spostare nuovamente l’inerzia (35-29). Valdisieve ricuce e resta aggrappata, ma nel momento in cui alza l’intensità in difesa, l’Abc riesce a sporcare le conclusioni fiorentine e ristabilisce il controllo, mantenendo praticamente invariata la forbice alla terza sirena (52-45).

Nell’ultimo quarto le giocate sotto le plance di Torrigiani e gli affondi di Berni provano ad indirizzare la sfida. Quando partono gli ultimi 180 secondi il tabellone segna 60-51, ma ancora non è finita. Come troppo spesso accade, in casa Abc si spegne la luce e Valdisieve ringrazia: due triple a distanza ravvicinata riaprono completamente la sfida, mentre il nervosismo castellano spalanca le porte al sorpasso fiorentino: 63-65 con 18 secondi sul cronometro. Ed è qui che sale in cattedra Lorenzo “Cobra” Berni, che si prende tutto il peso di un pallone che scotta: canestro, fallo, azione da tre punti, 66-65. Nell’ultimo possesso Valdisieve costruisce il tiro per la possibile vittoria, ma la palla non va. L’Abc vola alla final four.

ABC SOLETTIFICIO MANETTI – VALDISIEVE BASKET 66-65

ABC SOLETTIFICIO MANETTI: Garbetti ne, Lazzeri 10, Ticciati, Talluri, Berni 13, Torrigiani 20, Marchetti ne, Cicilano, Landi 11, Cantini 2, Mancini 3, Pedicone 7. All. Paludi. Ass. Calvani, Chiarugi.

VALDISIEVE BASKET: Rossi 18, Lerede 5, Valletti 2, Ciacci 18, Municchi 7, Volpi F., Piccini N. 2, Gori, Simoncini 5, Volpi T., Piccini C. 4, Gustinelli 4.

PARZIALI: 15-15, 33-29 (18-14), 52-45 (19-16), 66-65 (14-20)

ARBITRI: Gigoni e Liverani di Livorno.

