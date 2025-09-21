Settimana di controlli a Pisa: 11 denunciati tra alcol, droga e violazioni del daspo

Cronaca
Condividi su:
Leggi su mobile

Settimana intensa per i Carabinieri del Comando Provinciale di Pisa, che hanno intensificato i controlli sul territorio, ottenendo risultati significativi nella prevenzione e repressione dei reati.

Nel corso delle operazioni, 11 persone sono state denunciate a piede libero per diverse violazioni, tra cui guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, inosservanza di misure di prevenzione e possesso di armi o droga.

A Vecchiano due automobilisti sono stati sorpresi con un tasso alcolemico superiore ai limiti di legge, rispettivamente di 1,64 g/l e 2,49 g/l. In entrambi i casi, le patenti sono state ritirate e i veicoli affidati a persone di fiducia.

A San Miniato, invece, un 28enne è stato denunciato per guida sotto l’influenza di stupefacenti, dopo essersi rifiutato di sottoporsi agli accertamenti clinici. Anche per lui patente ritirata e veicolo in custodia giudiziale.

I controlli hanno inoltre evidenziato casi di reiterata inosservanza di misure di prevenzione: un uomo, già soggetto a divieto di ritorno a Pisa, è stato fermato tre volte per violazione della misura.

A Volterra, un 20enne è stato denunciato per violazione del daspo urbano, trovato in un’area pubblica da cui aveva il divieto di accesso.

Infine, i militari hanno trovato due individui in possesso di armi e droga: un è stato trovato con un coltello a serramanico, un cacciavite e un taglierino, mentre l'altro con un taglierino e 1,43 grammi di cocaina suddivisa in due involucri. I due sono stati denunciati.

Notizie correlate

Prato
Cronaca
20 Settembre 2025

Operaio aggredito a Montemurlo, corteo di 300 persone a Prato

Una manifestazione con circa trecento partecipanti si è svolta oggi a Prato in segno di solidarietà con l’operaio bengalese aggredito nei giorni scorsi davanti alla stireria Alba di Montemurlo, durante [...]

Empoli
Cronaca
20 Settembre 2025

Investito da un'auto a Empoli, 26enne ricoverato per trauma cranico

Un giovane di 26 anni è rimasto ferito nel pomeriggio di oggi a Empoli, in un incidente avvenuto verso le 17.30 lungo la via Tosco-Romagnola, all'altezza Glamour Cafè. Secondo le [...]

San Miniato
Cronaca
20 Settembre 2025

Scontro tra due auto a San Miniato. Grave donna di 77 anni

Grave incidente questo pomeriggio a San Miniato, in zona La Scala, lungo la via Tosco Romagnola Est (SS 67), dove verso le 15 due automobili si sono scontrate. Una donna [...]


<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina