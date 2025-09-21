Settimana di controlli a Pisa: 11 denunciati tra alcol, droga e violazioni del daspo

Settimana intensa per i Carabinieri del Comando Provinciale di Pisa, che hanno intensificato i controlli sul territorio, ottenendo risultati significativi nella prevenzione e repressione dei reati.

Nel corso delle operazioni, 11 persone sono state denunciate a piede libero per diverse violazioni, tra cui guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, inosservanza di misure di prevenzione e possesso di armi o droga.

A Vecchiano due automobilisti sono stati sorpresi con un tasso alcolemico superiore ai limiti di legge, rispettivamente di 1,64 g/l e 2,49 g/l. In entrambi i casi, le patenti sono state ritirate e i veicoli affidati a persone di fiducia.

A San Miniato, invece, un 28enne è stato denunciato per guida sotto l’influenza di stupefacenti, dopo essersi rifiutato di sottoporsi agli accertamenti clinici. Anche per lui patente ritirata e veicolo in custodia giudiziale.

I controlli hanno inoltre evidenziato casi di reiterata inosservanza di misure di prevenzione: un uomo, già soggetto a divieto di ritorno a Pisa, è stato fermato tre volte per violazione della misura.

A Volterra, un 20enne è stato denunciato per violazione del daspo urbano, trovato in un’area pubblica da cui aveva il divieto di accesso.

Infine, i militari hanno trovato due individui in possesso di armi e droga: un è stato trovato con un coltello a serramanico, un cacciavite e un taglierino, mentre l'altro con un taglierino e 1,43 grammi di cocaina suddivisa in due involucri. I due sono stati denunciati.

