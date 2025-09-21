Empoli scende in strada per Gaza: centinaia al corteo pro-Palestina

Empoli ha risposto presente anche questa volta, con centinaia di persone che ieri pomeriggio sono scese in strada per manifestare solidarietà al popolo palestinese, chiedendo lo stop alla guerra a Gaza ed esprimendo sostegno alla missione della Global Sumud Flotilla.

Il corteo è partito alle 16.30 da piazza Don Minzoni, davanti alla stazione, e ha attraversato il centro seguendo un lungo percorso: via Roma, piazza della Vittoria, via Jacopo Carrucci, via Ferruccio Busoni, via Giulio Masini, via Emilio Bardini, la rotatoria di via Bisarnella, viale Francesco Petrarca, viale Cesare Battisti, piazza Guido Guerra, via Giuseppe Mazzini, piazza Giacomo Matteotti, fino a raggiungere piazza Farinata degli Uberti.

Nel corso dell’iniziativa è arrivato anche un collegamento in diretta dal mare con un attivista a bordo di una delle navi partite da Portopalo, in Sicilia, che ha dichiarato: “Siamo dalla parte giusta, dalla parte di chi ha detto di no. Sarà una sfida folle e un po’ utopistica, ma è una sfida che vogliamo assolutamente vincere!”.

