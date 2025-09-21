Nuovo appuntamento con il Culturale Cineclub: 'Presence' di Soderbergh all’Excelsior di Empoli

Il CULTURALE Cineclub Empolese prosegue la rassegna del mese di settembre presentando Presence (2024), penultimo film del prolifico Steven Soderbergh.

Una famiglia americana si trasferisce in una casa di periferia abitata da una misteriosa presenza. Tra tensioni familiari, segreti inconfessabili e inquietanti figure, Presence fonde dramma familiare, thriller e suspense. Un film che esplora i temi della colpa, della perdita e della protezione con atmosfere horror e momenti di grande intensità.

La proiezione si terrà alle 21:15 presso il Cinema Teatro Excelsior, in via Ridolfi 75, Empoli (FI).

Fonte: Il Culturale Cineclub Empolese - Ufficio stampa

