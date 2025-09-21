Empoli, protesta davanti al Bar Cristallo contro Vannacci. La Lega condanna

Empoli
È successo al termine della manifestazione pro-Palestina di ieri. Un “atto di violenza e intimidatorio”, secondo la Lega, ma Intifada replica: “Nessuna violenza”

"Una sinistra totalitaria, che decide chi può esprimere le proprie opinioni e chi no". Questa la forte accusa che la Lega ha mosso ai manifestanti che ieri, al termine dell'evento pro-Palestina, si sono spostati davanti al Bar Cristallo, che nei giorni scorsi aveva ospitato Roberto Vannacci, in visita a Empoli per la presentazione dei candidati della Lega del collegio Firenze 3.

Il gruppo, fermatosi davanti al locale, avrebbe acceso fumogeni e - secondo quanto riportato dalla Lega - avrebbero rivolto insulti verso il bar e verso il personale. Il tutto è accaduto sotto gli occhi delle forze dell’ordine, che non sono dovute intervenire dal momento che non si è verificata alcuna violenza fisica.

La Lega è andata all’attacco condannando duramente l’episodio e definendolo “un vile gesto da parte di chi rifiuta il confronto democratico. Una contestazione portata avanti vigliaccamente a distanza di giorni, colpendo un’attività che nulla ha a che vedere con lo scontro politico. Un atto compiuto da chi sceglie la violenza e usa l’intimidazione come strumento di prevaricazione”.

Non c’è stato alcun atto di violenza - replica Armando De Matteis, di Csa Intifada Empoli -. Come avevamo già chiarito in un precedente comunicato, Empoli antifascista e antirazzista non ha tempo da perdere dietro a questi personaggi. Il nostro è stato un intervento per ribadire che nell’Empolese Valdelsa non c’è spazio per Vannacci né per valori come razzismo e fascismo che lui stesso porta avanti”.

Di fronte alle accuse di scarsa democraticità e totalitarismo mosse dalla Lega, De Matteis afferma: "Surreale essere chiamati fascisti dalla Lega - conclude -. Non si può più dire di essere antifascisti?"

La manifestazione, da quanto appreso, si è svolta senza necessità dell’intervento delle forze dell’ordine e senza episodi di violenza fisica. Resta la polemica della Lega sui metodi di espressione utilizzati dai manifestanti, i quali hanno ribadito la loro contrarietà alla figura, sempre molto discussa, del generale Vannacci.

Notizie correlate

Empoli
Politica e Opinioni
19 Settembre 2025

Il documento della discordia: dibattito acceso in Commissione ambiente tra Masi e Mantellassi

Animi caldi in Commissione Consiliare ambiente a Empoli tra Leonardo Masi e Alessio Mantellassi. La discussione, a cui hanno partecipato anche Sabrina Ciolli e Roberto Iallorenzi, verteva sul verbale della [...]

Empoli
Politica e Opinioni
19 Settembre 2025

Referendum Multiutility: il Comitato Trasparenza solleva criticità sulle sedi e chiede confronto con il Comune

"Uno dei motivi per cui abbiamo sostenuto, a tempo debito, la necessità tecnica di accorpare il referendum comunale per l'abrogazione della delibera Multiutility alle elezioni regionali stava nella difficoltà di [...]

Empoli
Politica e Opinioni
19 Settembre 2025

Elezioni Regionali, FdI svela i candidati per Firenze 3: “Puntiamo al collegio più difficile d’Italia”

Ufficializzati i candidati di Fratelli d’Italia per il collegio Firenze 3. L'evento di presentazione è avvenuta stamani, 19 settembre, all’interno di una conferenza stampa tenutasi presso la sede di FdI [...]



Tutte le notizie di Empoli

