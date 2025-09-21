La Regione sostiene la donazione del primo olio della stagione alla basilica di Santo Spirito

Attualità Firenze
Condividi su:
Leggi su mobile

L’assessorato all’agricoltura ha collaborato all’iniziativa promossa da Coldiretti Toscana e Mercato di Campagna Amica di Porta San Frediano

Il primo olio extravergine di oliva della stagione arriva all’altare di Santo Spirito grazie a una iniziativa che unisce tradizione, solidarietà e valorizzazione dell’agricoltura toscana. L’assessorato all’agricoltura della Regione Toscana ha collaborato alla due giorni promossa da Coldiretti Toscana presso il Mercato di Campagna Amica di Porta San Frediano, dove residenti e turisti hanno potuto assistere alla spremitura in diretta delle olive, degustare l’olio nuovo e partecipare a showcooking, laboratori per bambini e degustazioni guidate.

Dalle olive di varietà leccina provenienti dalla Maremma - spremute nel frantoio allestito all’interno del mercato - sono stati ricavati circa 50 litri di “oro verde”, che la prossima settimana saranno donati ai frati agostiniani della Basilica di Santo Spirito. Un gesto dal forte valore simbolico, che rinnova il legame tra il territorio, i suoi prodotti e la comunità.

Una iniziativa che racconta l’identità della Toscana e la sua vocazione agricola, come ha sottolineato l’assessora regionale all’agricoltura. Il primo olio, frutto del lavoro di tanti produttori, diventa occasione di incontro, di condivisione e di sostegno ai valori di pace e solidarietà. La Toscana è la terra dell’olio e del pane condiviso e quindi l’assessorato è orgoglioso di sostenere un’iniziativa che porta il frutto del lavoro dei nostri agricoltori nel cuore spirituale di Firenze, rafforzando il legame tra le comunità e il territorio.

L’evento è stato promosso da Coldiretti Toscana e dal Mercato di Campagna Amica di Porta San Frediano, insieme al Consorzio dell’Olio Extravergine Toscano IGP, Unaprol, Consorzio Tutela Olio Toscano IGP e con la collaborazione dell’assessorato all’agroalimentare della Regione Toscana.

Fonte: Regione Toscana

Notizie correlate

Firenze
Attualità
21 Settembre 2025

Leonardo da Vinci e il legno bruciato: il genio toscano anticipa lo 'Shou Sugi Ban' di due secoli

Una scoperta sorprendente riporta al centro del dibattito internazionale il genio di Leonardo da Vinci, figlio della Toscana e simbolo universale del sapere rinascimentale. Tra le fitte e visionarie pagine [...]

Firenze
Attualità
21 Settembre 2025

Manifestazioni a Firenze il 22 settembre: modifiche nel servizio dei bus

le Linee 6-11-12-13-36-37 39-C2-C3-C4 lunedì 22 settembre 2025 dovranno effettuare deviazione temporanea di percorso a partire dalle ore 8:00 circa per lo svolgimento di una manifestazione. Tali modifiche al servizio [...]

Signa
Attualità
21 Settembre 2025

Dal Circolo Polare Artico a Firenze: l’impresa di Matteo Bucci, 75 maratone in 50 giorni

L’Amministrazione Comunale di Signa esprime con profonda ammirazione il proprio plauso per l’incredibile traguardo raggiunto da Matteo Bucci, atleta originario di San Mauro a Signa, giunto oggi al piazzale Michelangelo [...]



Tutte le notizie di Firenze

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina