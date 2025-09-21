Malore in mare a Follonica: muore una donna di 63 anni

Cronaca Follonica
Nonostante l’intervento di ambulanza ed elicottero Pegaso, i soccorritori non sono riusciti a salvarla

Non ce l’ha fatta la donna di 63 anni che questa mattina aveva accusato un malore mentre faceva il bagno a Follonica, in provincia di Grosseto.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorritori del 118, con un’ambulanza con infermiere e l’elicottero Pegaso, dal quale altri operatori si sono calati con il verricello per prestare soccorso.

Nonostante i tempestivi tentativi di rianimazione, la donna è deceduta.

L’allarme era stato lanciato da altri bagnanti che avevano assistito al malore e avevano contattato il 112 Nue.

