Malore in mare a Follonica: muore una donna di 63 anni

Non ce l’ha fatta la donna di 63 anni che questa mattina aveva accusato un malore mentre faceva il bagno a Follonica, in provincia di Grosseto.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorritori del 118, con un’ambulanza con infermiere e l’elicottero Pegaso, dal quale altri operatori si sono calati con il verricello per prestare soccorso.

Nonostante i tempestivi tentativi di rianimazione, la donna è deceduta.

L’allarme era stato lanciato da altri bagnanti che avevano assistito al malore e avevano contattato il 112 Nue.

Notizie correlate