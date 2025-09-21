Manifestazioni a Firenze il 22 settembre: modifiche nel servizio dei bus

Firenze
Le Linee 6-11-12-13-36-37 39-C2-C3-C4 lunedì 22 settembre 2025 dovranno effettuare deviazione temporanea di percorso a partire dalle ore 8:0

le Linee 6-11-12-13-36-37 39-C2-C3-C4 lunedì 22 settembre 2025 dovranno effettuare deviazione temporanea di percorso a partire dalle ore 8:00 circa per lo svolgimento di una manifestazione. Tali modifiche al servizio bus vi saranno fino al termine della manifestazione.

Infatti, lunedì 22 settembre 2025, a Firenze, dalle ore 8.00 circa (e fino al termine della manifestazione) si svolgerà una manifestazione con corteo che partendo da Piazza Frescobaldi proseguirà su Ponte alla Carraia, Piazza Goldoni, Via del Moro, Piazza Ottaviani, Via Palazzuolo, Via Maso Finiguerra, Via Curtatone per concludersi in Lungarno Vespucci.

Pertanto, le linee in oggetto dovranno effettuare le seguenti deviazioni temporanee di percorso:

LINEA 6

DIREZIONE TORREGALLI

“…Via Santa Caterina da Siena – (a destra) Via della Scala tutta – piazzale di Porta al

Prato – viale Fratelli Rosselli – ponte della Vittoria – piazza Gaddi – (a destra) via dei

Vanni…”

Fermate: quelle esistenti sul percorso in deviazione

DIREZIONE NOVELLI

“… Piazza Pier Vettori - (a sinistra) Via Pisana - (a destra) Via del Ponte Sospeso –

Piazza Gaddi - Ponte della Vittoria – Piazzale Vittorio Veneto Sottopasso – Viale Fratelli

Rosselli - (a destra) via Iacopo da Diacceto – Via Alamanni – (a sinistra) Piazza della

Stazione lato Carabinieri – Piazza dell’Unità (giro della Piazza) – (a destra) Piazza della

Stazione lato edifici…”

Fermate: quelle esistenti sul percorso in deviazione.

LINEA 11

DIREZIONE LA GORA

“…Via S. Caterina da Siena – (a destra) Via della Scala tutta – Piazzale della Porta al

Prato – (a sinistra) Porta al Prato – Viale Fratelli Rosselli – Ponte della Vittoria – Piazza

Gaddi – (a destra) Via dei Vanni – (a sinistra) Via del Pignoncino – Via Giovanni della

Casa – (a sinistra) Via Pisana – (a destra) Piazza Pier Vettori – (a destra) Viale Sanzio –

Viale Aleardi – Viale Pratolini – Viale Petrarca – Piazzale Porta Romana…”

Fermate: quelle esistenti sul percorso in deviazione

DIREZIONE SALVIATINO

“…Piazzale della Porta Romana – Viale Petrarca – Viale Pratolini – Viale Aleardi – Viale

Sanzio – Piazza Pier Vettori – (a sinistra) Via Pisana – (a destra) Via del Ponte Sospeso

- Piazza Gaddi – Ponte della Vittoria – (a diritto) Viale Fratelli Rosselli - (a destra) via

Iacopo da Diacceto - Via Alamanni – (a sinistra) Piazza della Stazione lato Carabinieri –

Piazza dell’Unità (giro della Piazza) – (a destra) Piazza della Stazione lato edifici…”

Fermate: quelle esistenti sul percorso in deviazione.

LINEA 12

PROVENIENZA PIAZZALE MICHELANGIOLO

“ .. Piazza della Stazione Scalette PIAZZA DELLA STAZIONE SCALETTE dove effettua

capolinea provvisorio 50 metri prima della fermata STAZIONE SCALETTE.

DIREZIONE PIAZZALE MICHELANGIOLO

“PIAZZA DELLA STAZIONE SCALETTE Piazza Stazione lato Scalette - Via S. Caterina

da Siena – (a destra) Via della Scala – Piazzale della Porta al Prato – (a sinistra) Viale

F.lli Rosselli – Piazzale Vittorio Veneto sottopasso – Ponte della Vittoria – Piazza

Gaddi…”

Fermate: quelle esistenti sul percorso in deviazione.

LINEA 13

ROVENIENZA PIAZZALE MICHELANGIOLO

“… Piazza Pier Vettori – (a sinistra) Via Pisana – (a destra) Via del Ponte Sospeso –

Piazza Gaddi – Ponte della Vittoria – (a destra) Piazzale Vittorio Veneto – (a sinistra)

Piazzale Vittorio Veneto – Viale Fratelli Rosselli controviale dove effettua capolinea

provvisorio alla fermata LEOPOLDA T1 PORTA AL PRATO (capolinea linee C2-C3)”.

Fermate:

quelle esistenti sul percorso in deviazione.

“LEOPOLDA T1 PORTA AL PRATO Capolinea provvisorio – Viale Fratelli Rosselli

controviale oltrepassa il Prato – via Fratelli Rosselli …”

LINEE 36-37

DIREZIONE CASCINE DEL RICCIO/TAVARNUZZE

“… Via della Scala – (a diritto oltrepassa Via Rucellai) Via della Scala - Piazzale della

Porta al Prato – (a sinistra) Viale Fratelli Rosselli – Piazzale Vittorio Veneto sottopasso –

Ponte della Vittoria – Piazza Gaddi – Via dei Vanni – Via del Pignoncino – Via Giovanni

della Casa – Via Pisana – (a destra) Piazza Pier Vettori – Viale Sanzio – Viale Aleardi –

Viale Pratolini…”

Fermate: quelle esistenti sul percorso in deviazione

DIREZIONE STAZIONE ORTI ORICELLARI

“…Viale Pratolini – Viale Aleardi – Viale Sanzio – Piazza Pier Vettori – (a sinistra) Via

Pisana – (a destra) Via del Ponte Sospeso – Piazza Gaddi – Ponte della Vittoria –

Piazzale Vittorio Veneto Sottopasso – Viale Fratelli Rosselli - (a destra) via Iacopo da

Diacceto – Via Alamanni – (a destra) via S Caterina da Siena – (a destra) via della Scala

– (a destra) via degli Orti Oricellari…”

Fermate: quelle esistenti sul percorso in deviazione

LINEA 39

DIREZIONE IMPRUNETA

“… Via della Scala – (a diritto oltrepassa Via Rucellai) Via della Scala - Piazzale della

Porta al Prato – (a sinistra) Viale F.lli Rosselli – Piazzale Vittorio Veneto sottopasso –

Ponte della Vittoria – Piazza Gaddi – Via dei Vanni – Via del Pignoncino – Via Giovanni

della Casa – Via Pisana – Piazza Pier Vettori – Viale Sanzio – Viale Aleardi – Viale

Pratolini…”

Fermate: quelle esistenti sul percorso in deviazione.

DIREZIONE AUTOSTAZIONE AT

“…Viale Pratolini – Viale Aleardi – Viale Sanzio – Piazza Pier Vettori – (a sinistra) Via

Pisana – (a destra) Via del Ponte Sospeso – Piazza Gaddi – Ponte della Vittoria –

Piazzale Vittorio Veneto Sottopasso – Viale Fratelli Rosselli - (a destra) via Iacopo da

Diacceto – Via Alamanni …”

Fermate: quelle esistenti sul percorso in deviazione.

LINEA C2

DIREZIONE BECCARIA

LEOPOLDA T1 PORTA AL PRATO capolinea - Viale Fratelli Rosselli – (oltrepassa Il

Prato) Viale Fratelli Rosselli - (a destra) via Iacopo da Diacceto – Via Alamanni

Fermate: quelle esistenti lungo il percorso in deviazione.

LINEA C3

DIREZIONE PIAZZA BECCARIA

“… Il Prato – (a sinistra) via Rucellai – (a sinistra) via della Scala – Piazzale della Porta

al Prato – (a sinistra) Piazzale della Porta al Prato – Viale Fratelli Rosselli – Piazzale

Vittorio Veneto Sottopasso - Ponte della Vittoria – Piazza Gaddi – (rotatoria della piazza

poi a destra) Via Sogliani – (a sinistra) Via della Fonderia – (a destra) Via dell’Anconella

– (a sinistra) via Pisana – Via Borgo S Frediano – (a destra) Via dei Serragli …”

Fermate: quelle esistenti sul percorso in deviazione.

DIREZIONE LEOPOLDA

“… Corso dei Tintori – (a destra) Via dei Benci – Piazza Santa Croce – Via Verdi – Piazza

Salvemini – (a destra) Via Sant’Egidio – Via Bufalini – Via dei Pucci – Via dei Gori –

Piazza di San Lorenzo – Via del Canto dei Nelli – Piazza Madonna degli Aldobrandini –

Via dei Conti – Via Zannetti - (a destra) Via dei Cerretani – Via Panzani – (a sinistra)

Piazza dell’Unità – Piazza della Stazione lato scalette – Via Santa Caterina da Siena –

(a destra) Via della Scala – (a sinistra) Via Rucellai – Il Prato – Via Palestro – (a destra)

Via Solferino – (a destra) Viale Fratelli Rosselli controviale…”

Fermate: quelle esistenti sul percorso in deviazione.

LINEA C4

DIREZIONE SANTA MARIA MAGGIORE

“… Lungarno Serristori – (a destra) Ponte alle Grazie – Via dei Benci – Piazza Santa

Croce – Via Verdi – Piazza Salvemini – (a destra) Via Sant’Egidio – Via Bufalini – Via dei

Pucci – Via dei Gori – Piazza di San Lorenzo – Via del Canto dei Nelli – Piazza Madonna

degli Aldobrandini – Via dei Conti – Via Zannetti - (a destra) Via dei Cerretani – (a sinistra)

Via dei Rondinelli …”

Fermate: quelle esistenti sul percorso in deviazione.

DIREZIONE PO PALAGI

“… Via della Scala - (oltrepassa Via Rucellai) Via della Scala – Piazzale della Porta al

Prato – (a sinistra) Porta al Prato – Viale Fratelli Rosselli – Ponte della Vittoria – Piazza

Gaddi - (rotatoria della piazza poi a destra) Via Sogliani – (a sinistra) Via della Fonderia

– (a destra) Via dell’Anconella – (a sinistra) via Pisana – via Borgo S Frediano – (a destra)

Via dei Serragli …”

Fermate: quelle esistenti sul percorso in deviazione.

Fonte: AT - Ufficio stampa

