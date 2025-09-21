Manifestazioni a Firenze il 22 settembre: modifiche nel servizio dei bus

Le Linee 6-11-12-13-36-37 39-C2-C3-C4 lunedì 22 settembre 2025 dovranno effettuare deviazione temporanea di percorso a partire dalle ore 8:0
le Linee 6-11-12-13-36-37 39-C2-C3-C4 lunedì 22 settembre 2025 dovranno effettuare deviazione temporanea di percorso a partire dalle ore 8:00 circa per lo svolgimento di una manifestazione. Tali modifiche al servizio bus vi saranno fino al termine della manifestazione.
Infatti, lunedì 22 settembre 2025, a Firenze, dalle ore 8.00 circa (e fino al termine della manifestazione) si svolgerà una manifestazione con corteo che partendo da Piazza Frescobaldi proseguirà su Ponte alla Carraia, Piazza Goldoni, Via del Moro, Piazza Ottaviani, Via Palazzuolo, Via Maso Finiguerra, Via Curtatone per concludersi in Lungarno Vespucci.
Pertanto, le linee in oggetto dovranno effettuare le seguenti deviazioni temporanee di percorso:
LINEA 6
DIREZIONE TORREGALLI
“…Via Santa Caterina da Siena – (a destra) Via della Scala tutta – piazzale di Porta al
Prato – viale Fratelli Rosselli – ponte della Vittoria – piazza Gaddi – (a destra) via dei
Vanni…”
Fermate: quelle esistenti sul percorso in deviazione
DIREZIONE NOVELLI
“… Piazza Pier Vettori - (a sinistra) Via Pisana - (a destra) Via del Ponte Sospeso –
Piazza Gaddi - Ponte della Vittoria – Piazzale Vittorio Veneto Sottopasso – Viale Fratelli
Rosselli - (a destra) via Iacopo da Diacceto – Via Alamanni – (a sinistra) Piazza della
Stazione lato Carabinieri – Piazza dell’Unità (giro della Piazza) – (a destra) Piazza della
Stazione lato edifici…”
Fermate: quelle esistenti sul percorso in deviazione.
LINEA 11
DIREZIONE LA GORA
“…Via S. Caterina da Siena – (a destra) Via della Scala tutta – Piazzale della Porta al
Prato – (a sinistra) Porta al Prato – Viale Fratelli Rosselli – Ponte della Vittoria – Piazza
Gaddi – (a destra) Via dei Vanni – (a sinistra) Via del Pignoncino – Via Giovanni della
Casa – (a sinistra) Via Pisana – (a destra) Piazza Pier Vettori – (a destra) Viale Sanzio –
Viale Aleardi – Viale Pratolini – Viale Petrarca – Piazzale Porta Romana…”
Fermate: quelle esistenti sul percorso in deviazione
DIREZIONE SALVIATINO
“…Piazzale della Porta Romana – Viale Petrarca – Viale Pratolini – Viale Aleardi – Viale
Sanzio – Piazza Pier Vettori – (a sinistra) Via Pisana – (a destra) Via del Ponte Sospeso
- Piazza Gaddi – Ponte della Vittoria – (a diritto) Viale Fratelli Rosselli - (a destra) via
Iacopo da Diacceto - Via Alamanni – (a sinistra) Piazza della Stazione lato Carabinieri –
Piazza dell’Unità (giro della Piazza) – (a destra) Piazza della Stazione lato edifici…”
Fermate: quelle esistenti sul percorso in deviazione.
LINEA 12
PROVENIENZA PIAZZALE MICHELANGIOLO
“ .. Piazza della Stazione Scalette PIAZZA DELLA STAZIONE SCALETTE dove effettua
capolinea provvisorio 50 metri prima della fermata STAZIONE SCALETTE.
DIREZIONE PIAZZALE MICHELANGIOLO
“PIAZZA DELLA STAZIONE SCALETTE Piazza Stazione lato Scalette - Via S. Caterina
da Siena – (a destra) Via della Scala – Piazzale della Porta al Prato – (a sinistra) Viale
F.lli Rosselli – Piazzale Vittorio Veneto sottopasso – Ponte della Vittoria – Piazza
Gaddi…”
Fermate: quelle esistenti sul percorso in deviazione.
LINEA 13
ROVENIENZA PIAZZALE MICHELANGIOLO
“… Piazza Pier Vettori – (a sinistra) Via Pisana – (a destra) Via del Ponte Sospeso –
Piazza Gaddi – Ponte della Vittoria – (a destra) Piazzale Vittorio Veneto – (a sinistra)
Piazzale Vittorio Veneto – Viale Fratelli Rosselli controviale dove effettua capolinea
provvisorio alla fermata LEOPOLDA T1 PORTA AL PRATO (capolinea linee C2-C3)”.
Fermate:
quelle esistenti sul percorso in deviazione.
“LEOPOLDA T1 PORTA AL PRATO Capolinea provvisorio – Viale Fratelli Rosselli
controviale oltrepassa il Prato – via Fratelli Rosselli …”
LINEE 36-37
DIREZIONE CASCINE DEL RICCIO/TAVARNUZZE
“… Via della Scala – (a diritto oltrepassa Via Rucellai) Via della Scala - Piazzale della
Porta al Prato – (a sinistra) Viale Fratelli Rosselli – Piazzale Vittorio Veneto sottopasso –
Ponte della Vittoria – Piazza Gaddi – Via dei Vanni – Via del Pignoncino – Via Giovanni
della Casa – Via Pisana – (a destra) Piazza Pier Vettori – Viale Sanzio – Viale Aleardi –
Viale Pratolini…”
Fermate: quelle esistenti sul percorso in deviazione
DIREZIONE STAZIONE ORTI ORICELLARI
“…Viale Pratolini – Viale Aleardi – Viale Sanzio – Piazza Pier Vettori – (a sinistra) Via
Pisana – (a destra) Via del Ponte Sospeso – Piazza Gaddi – Ponte della Vittoria –
Piazzale Vittorio Veneto Sottopasso – Viale Fratelli Rosselli - (a destra) via Iacopo da
Diacceto – Via Alamanni – (a destra) via S Caterina da Siena – (a destra) via della Scala
– (a destra) via degli Orti Oricellari…”
Fermate: quelle esistenti sul percorso in deviazione
LINEA 39
DIREZIONE IMPRUNETA
“… Via della Scala – (a diritto oltrepassa Via Rucellai) Via della Scala - Piazzale della
Porta al Prato – (a sinistra) Viale F.lli Rosselli – Piazzale Vittorio Veneto sottopasso –
Ponte della Vittoria – Piazza Gaddi – Via dei Vanni – Via del Pignoncino – Via Giovanni
della Casa – Via Pisana – Piazza Pier Vettori – Viale Sanzio – Viale Aleardi – Viale
Pratolini…”
Fermate: quelle esistenti sul percorso in deviazione.
DIREZIONE AUTOSTAZIONE AT
“…Viale Pratolini – Viale Aleardi – Viale Sanzio – Piazza Pier Vettori – (a sinistra) Via
Pisana – (a destra) Via del Ponte Sospeso – Piazza Gaddi – Ponte della Vittoria –
Piazzale Vittorio Veneto Sottopasso – Viale Fratelli Rosselli - (a destra) via Iacopo da
Diacceto – Via Alamanni …”
Fermate: quelle esistenti sul percorso in deviazione.
LINEA C2
DIREZIONE BECCARIA
LEOPOLDA T1 PORTA AL PRATO capolinea - Viale Fratelli Rosselli – (oltrepassa Il
Prato) Viale Fratelli Rosselli - (a destra) via Iacopo da Diacceto – Via Alamanni
Fermate: quelle esistenti lungo il percorso in deviazione.
LINEA C3
DIREZIONE PIAZZA BECCARIA
“… Il Prato – (a sinistra) via Rucellai – (a sinistra) via della Scala – Piazzale della Porta
al Prato – (a sinistra) Piazzale della Porta al Prato – Viale Fratelli Rosselli – Piazzale
Vittorio Veneto Sottopasso - Ponte della Vittoria – Piazza Gaddi – (rotatoria della piazza
poi a destra) Via Sogliani – (a sinistra) Via della Fonderia – (a destra) Via dell’Anconella
– (a sinistra) via Pisana – Via Borgo S Frediano – (a destra) Via dei Serragli …”
Fermate: quelle esistenti sul percorso in deviazione.
DIREZIONE LEOPOLDA
“… Corso dei Tintori – (a destra) Via dei Benci – Piazza Santa Croce – Via Verdi – Piazza
Salvemini – (a destra) Via Sant’Egidio – Via Bufalini – Via dei Pucci – Via dei Gori –
Piazza di San Lorenzo – Via del Canto dei Nelli – Piazza Madonna degli Aldobrandini –
Via dei Conti – Via Zannetti - (a destra) Via dei Cerretani – Via Panzani – (a sinistra)
Piazza dell’Unità – Piazza della Stazione lato scalette – Via Santa Caterina da Siena –
(a destra) Via della Scala – (a sinistra) Via Rucellai – Il Prato – Via Palestro – (a destra)
Via Solferino – (a destra) Viale Fratelli Rosselli controviale…”
Fermate: quelle esistenti sul percorso in deviazione.
LINEA C4
DIREZIONE SANTA MARIA MAGGIORE
“… Lungarno Serristori – (a destra) Ponte alle Grazie – Via dei Benci – Piazza Santa
Croce – Via Verdi – Piazza Salvemini – (a destra) Via Sant’Egidio – Via Bufalini – Via dei
Pucci – Via dei Gori – Piazza di San Lorenzo – Via del Canto dei Nelli – Piazza Madonna
degli Aldobrandini – Via dei Conti – Via Zannetti - (a destra) Via dei Cerretani – (a sinistra)
Via dei Rondinelli …”
Fermate: quelle esistenti sul percorso in deviazione.
DIREZIONE PO PALAGI
“… Via della Scala - (oltrepassa Via Rucellai) Via della Scala – Piazzale della Porta al
Prato – (a sinistra) Porta al Prato – Viale Fratelli Rosselli – Ponte della Vittoria – Piazza
Gaddi - (rotatoria della piazza poi a destra) Via Sogliani – (a sinistra) Via della Fonderia
– (a destra) Via dell’Anconella – (a sinistra) via Pisana – via Borgo S Frediano – (a destra)
Via dei Serragli …”
Fermate: quelle esistenti sul percorso in deviazione.
Fonte: AT - Ufficio stampa
