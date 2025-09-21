Dal Circolo Polare Artico a Firenze: l’impresa di Matteo Bucci, 75 maratone in 50 giorni

L’Amministrazione Comunale di Signa esprime con profonda ammirazione il proprio plauso per l’incredibile traguardo raggiunto da Matteo Bucci, atleta originario di San Mauro a Signa, giunto oggi al piazzale Michelangelo a Firenze al termine di un’impresa straordinaria: 75 maratone in 50 giorni, partendo dal Circolo Polare Artico e percorrendo migliaia di chilometri attraverso l’Europa.

Un’impresa che va ben oltre il gesto atletico: è testimonianza concreta di forza, determinazione, sacrificio e volontà incrollabile.

Matteo Bucci rappresenta oggi un esempio altissimo di cosa significhi credere fino in fondo nei propri sogni e nei propri obiettivi, trasformando la fatica quotidiana in un messaggio di ispirazione per tutti, soprattutto per i più giovani.

Il suo percorso – fisico, umano ed emotivo – ha saputo unire territori, attraversare culture e sfidare i propri limiti, portando con sé i valori più profondi dello sport: la resilienza, la solidarietà, la disciplina e il coraggio. Valori che l’Amministrazione Comunale di Signa riconosce e promuove come fondamentali per la crescita della comunità.

Il suo viaggio, seguito dal videomaker Timothy Ker, iniziato il 1° agosto scorso in una delle zone più estreme e affascinanti del nostro pianeta, si è trasformato in una lunga testimonianza di come i limiti si possano superare, di come l’impossibile diventi possibile con costanza e spirito di sacrificio. Perché non esistono traguardi troppo lontani, quando si parte dal cuore.

Oggi tutta la comunità di Signa si stringe con orgoglio attorno a Matteo, riconoscendo in lui non solo l’atleta, ma anche il cittadino esemplare che, con umiltà e tenacia, ha saputo rendere grande il nome del nostro territorio a livello internazionale.

A Matteo Bucci va il più sentito ringraziamento dell’Amministrazione Comunale di Signa, accompagnato dall’orgoglio di tutta la comunità per questo straordinario risultato che rimarrà nella storia sportiva, e non solo, del nostro territorio.

Fonte: Comune di Signa - Ufficio stampa

