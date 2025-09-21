La ministra Santanchè in visita nel Cuoio: sostegno a Tomasi e incontro con i sindaci

Nella giornata di sabato la ministra del Turismo Daniela Santanchè ha fatto tappa a Santa Croce sull’Arno e a Ponte a Egola, nel Pisano, in occasione di una visita istituzionale che ha avuto anche una valenza politica: l’esponente del governo ha infatti ribadito il proprio sostegno ad Alessandro Tomasi, candidato del centrodestra alla guida della Regione Toscana.

Durante la mattinata, accompagnata dalla candidata al Consiglio regionale Federica Martini Masoni, Santanchè ha incontrato vari sindaci della zona per discutere delle prospettive di crescita del territorio, con particolare attenzione al turismo religioso legato alla via Francigena, a quello naturalistico e all’offerta enogastronomica. La visita si è conclusa con un confronto diretto con i commercianti locali.