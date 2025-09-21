Perturbazione in arrivo, lunedì 22 codice giallo per temporali forti su tutta la Toscana

Meteo in peggioramento in Toscana. Dopo il bel tempo di questa domenica, 21 settembre, è previsto per domani, lunedì 22 settembre, il passaggio di una perturbazione che porterà precipitazioni sparse a carattere di rovescio o temporale, localmente forti, su tutto il territorio regionale.

Le piogge e i temporali, che potranno assumere carattere di forte intensità, con possibili forti raffiche di vento e locali grandinate, sono previsti già dalla prima mattina sulla Toscana nord occidentale, in particolare sulla Lunigiana, sulla Garfagnana e la valle del Serchio e sulla costa centrale (dalla Versilia fino alla costa degli Etruschi), compreso l'arcipelago a nord dell'isola d’Elba, e nel pomeriggio si estenderanno sul resto della regione.

La Sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso pertanto un avviso di criticità gialla per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore e per temporali forti che sarà in vigore nella giornata di domani, lunedì 22, dalle 7 fino alla mezzanotte sulla Toscana nord occidentale e dalle 12 fino alla mezzanotte sul resto della Toscana.

Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all'interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile all'indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo.

Fonte: Regione Toscana