Mazzeo e Bonaccini a Pontedera: "Sostenere il PD per dare forza alla provincia di Pisa in Regione"

“So bene che questa comunità è stata ferita, ma io vi rinnovo un appello: sostenere con forza il Partito Democratico per consentire alla provincia di Pisa di poter eleggere nuovamente due consiglieri e, quindi, far sentire più forte la sua voce in Regione”.

Con queste parole Antonio Mazzeo, presidente del consiglio regionale uscente e candidato PD nel collegio di Pisa per le elezioni regionali del prossimo 12 e 13 ottobre, ha concluso il pranzo elettorale che a Pontedera, presso la società sportiva Stella Azzurra, ha visto la partecipazione di circa 150 persone.

“Il 12 e 13 ottobre - ha proseguito - non saranno in gioco i destini individuali, ma il futuro delle toscane e dei toscani. Abbiamo il dovere di dare continuità a cinque anni di buon governo regionale e continuare a fare della Toscana un laboratorio e un esempio a livello nazionale: da una parte ci siamo noi, con il Presidente Eugenio Giani, a difendere la sanità pubblica, la legge sul fine vita, lo psicologo di base, il salario minimo, i diritti e le conquiste che hanno reso la Toscana una terra di civiltà e di progresso. Dall’altra parte c’è il governo di destra che ha impugnato le nostre leggi, le vorrebbe cancellare e riportarci indietro.

Dalla nostra regione può partire l’alternativa al governo Meloni – ha concluso Mazzeo – un’alternativa credibile e solida, capace di unire e di parlare a tutta la comunità. È questa la sfida che ci attende e che dobbiamo affrontare insieme, con passione, coraggio e responsabilità”.

