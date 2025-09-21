Due talenti della scuola pianistica di Alessio Cioni premiati al Conservatorio Mascagni

La Musica di qualità ad Empoli è stata nuovamente premiata! Grandi successi per la Scuola Pianistica del Maestro Alessio Cioni: gli Allievi empolesi Miriam Cavaleri e Luca Anselmi hanno superato importanti esami di pianoforte sostenuti presso il Conservatorio Pietro Mascagni di Livorno. I due pianisti, vincitori tra l'altro del recente XI Concorso Nazionale Orchestra Ferruccio Benvenuto Busoni, hanno ottenuto la Certificazione prevista dal programma ministeriale eseguendo brani da Bach a Debussy e ricevendo significativi apprezzamenti da parte della Commissione d'esame. Per Miriam e Luca questo splendido obiettivo ha rappresentato il vertice di un percorso di studio serio ed impegnativo, dimostrando grande fiducia nelle proprie capacità e nella bontà degli insegnamenti ricevuti.

Il Maestro Cioni, www.youtube.com/@alessiocioni6329 concertista ben noto nel panorama internazionale, vincitore del prestigioso Concorso Internazionale di Belgrado e premiato alla 54a Edizione del Ferruccio Busoni di Bolzano, palesemente soddisfatto dell'ottimo risultato, ha ribadito l'importanza della qualità del percorso musicale, volto al raggiungimento di significativi risultati e soddisfazioni. "Il giovane musicista - dice il Maestro - deve iniziare il proprio percorso musicale subito con veri professionisti e concertisti al suo fianco, in grado di risolvere problematiche tecniche, maturare individualmente, acquisire un livello di autonomia significativa e, soprattutto, raggiungere grandi traguardi come quelli ottenuti dai miei Allievi: la trasmissione del linguaggio e della corretta pratica musicale devono provenire direttamente solo da professionisti riconosciuti, esperti del loro mestiere e capaci di trasmettere le loro esperienze, passione e vera cultura musicale. La preparazione, la fiducia e la motivazione sono fondamentali, oltre ovviamente al costante impegno e serietà del Docente e dell'Allievo. Il nostro Progetto Musicale Ferruccio Benvenuto Busoni si basa su tutti questi aspetti e credo che tali risultati dimostrano concretamente i nostri obiettivi".

Complimenti ai due Pianisti empolesi!

Fonte: Ufficio stampa

