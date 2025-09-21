'Una notte a Broadway': l’Orchestra Toscana Classica in concerto alla Certosa di Calci

Mercoledì 24 settembre alle 10.30 al Museo Nazionale della Certosa Monumentale di Calci, l'Orchestra Toscana Classica, diretta dal M° Giuseppe Lanzetta, porta in scena 'Una notte a Broadway'. Grazie agli arrangiamenti originali di Neri Nencini, l’orchestra dà nuova veste a brani iconici tratti da capolavori come Grease, Il Fantasma dell’Opera, La La Land e molti altri. Quattro cantanti interpreteranno le melodie, in un concerto che unisce la potenza del sinfonismo alla magia del palcoscenico di Broadway, in un viaggio emozionante tra sogno, ritmo e spettacolo. Posti limitati, prenotazione consigliata al numero 050-938430.

Spettacolo incluso nel biglietto di accesso (5 euro) per il Museo, possibilità di abbonamento a 35 euro che comprende tutti gli eventi della rassegna e ingresso ai Musei Nazionali di Pisa per 365 giorni. Info e programma sul sito www.musicaedanza.it, biglietti acquistabili presso le biglietterie dei Musei Nazionali di Pisa e su App Musei Italiani. La rassegna è promossa dal nuovo Istituto autonomo del Ministero della Cultura che racchiude i quattro musei statali pisani, sostenuta dalla Direzione Generale Spettacolo del Ministero della Cultura e dalla Fondazione Pisa, e organizzata da MiC - Musei nazionali di Pisa, Orchestra da Camera Fiorentina e Consorzio Coreografi Danza d’Autore.

Fonte: Ufficio stampa

