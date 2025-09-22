A Fucecchio interventi di asfaltatura nelle strade interessate dai lavori per la fibra ottica

Proseguiranno per l'intera settimana i lavori di asfaltatura delle strade del territorio comunale che erano state interessate dall'intervento di messa in posa della fibra ottica realizzato dalla ditta Fibercop, poi diffidata dal Comune di Fucecchio. La ditta incaricata sta intervenendo riasfaltando i tratti di strada interessati dalle tracce realizzate per la fibra, come previsto dal decreto nazionale relativo ai lavori di scavo. Durante i lavori di messa in posa della fibra, infatti, Fibercop era stata richiamata dal Comune di Fucecchio in quanto le tracce realizzate sul manto stradale non venivano risanate in maniera corretta, come prescritto dai nulla osta rilasciati dall'amministrazione comunale. L'intervento attualmente in corso permetterà dunque di ripristinare correttamente l'asfaltatura nelle strade interessate.

Intanto, nelle zone non ancora raggiunte dalla fibra, proseguono i lavori di scavo e posa dei pozzetti a cura della ditta OpenFiber, che permetteranno di portare la rete sull'intero territorio comunale. I lavori, iniziati nel mese di luglio, stanno proseguendo come da cronoprogramma, con la ditta che di volta in volta comunica l'inizio dei cantieri e le strade interessate dall'intervento, consultabili sul sito del Comune di Fucecchio al link https://www.comune.fucecchio.fi.it/notizie/lavori-fibra.html

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio Stampa

