A Marradi e Calenzano 11 nuovi vigili del fuoco volontari ricevono gli elmi

Domenica 21 settembre si è svolta presso il distaccamento VVF di Marradi la cerimonia di consegna degli elmi ai nuovi vigili del fuoco volontari dei distaccamenti di Marradi e Calenzano. Le 11 nuove unità (8 a Marradi e 3 a Calenzano) hanno completato il corso di formazione iniziale nei mesi di maggio e giugno 2025.

Alla cerimonia hanno partecipato il Comandante dei Vigili del Fuoco di Firenze, Luigi Gentiluomo, il sindaco di Marradi, Tommaso Triberti, insieme a rappresentanti di Carabinieri e Polizia Municipale.

Le nuove unità contribuiranno a rafforzare il dispositivo di soccorso tecnico urgente in zone strategiche della provincia di Firenze, dalla dorsale appenninica ai contesti cittadini e industriali di Calenzano.