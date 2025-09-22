A Pisa in 4mila per Gaza, corteo in Fi-Pi-Li e traffico bloccato

A Pisa il corteo per Gaza promosso dai sindacati di base, con circa 4 mila partecipanti secondo le stime delle forze dell’ordine, è arrivato fino alla Firenze-Pisa-Livorno, occupando la carreggiata in direzione mare e bloccando il traffico. L’accesso è avvenuto dallo svincolo vicino all’aeroporto. In direzione Firenze la circolazione resta rallentata ma scorrevole.

In corteo lavoratori, studenti universitari e delle scuole superiori. Il liceo classico cittadino ha sospeso le lezioni per assenza di personale dovuta allo sciopero.

Il corteo ha attraversato le principali vie del centro, diretto verso l’aeroporto. Al momento la situazione resta tranquilla, anche se non è chiaro se i manifestanti intendano compiere azioni di disturbo in prossimità dello scalo per limitarne l’operatività. La lunga sfilata ha comunque provocato pesanti rallentamenti al traffico e disagi alla viabilità cittadina.

Corteo lascia Fi-Pi-Li

Dopo aver occupato per circa un’ora la Sgc Firenze-Pisa-Livorno in direzione mare, il corteo ha lasciato la superstrada e sta ora attraversando la statale Aurelia, a sud della città.

La circolazione sulla Sgc è tornata regolare, mentre forti rallentamenti si registrano lungo il tratto urbano dell’Aurelia a causa della presenza dei manifestanti.

