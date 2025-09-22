Abe Castelfiorentino, in 400 alla grande festa gialloblu di inizio stagione

Atleti ed atlete, staff, dirigenza, famiglie, sponsor ed autorità. In 400, sabato 20 settembre, si sono radunati al PalaBetti per la serata di apertura della stagione sportiva 2025/2026 e di presentazione delle squadre gialloblu. Dal minibasket, passando per il settore giovanile, fino ad arrivare alle prime squadre, la passerella ha visto sfilare tutti gli atleti e le atlete di Abc Castelfiorentino e Gialloblu Castelfiorentino, insieme all’intero staff tecnico.

In un clima di grande festa, la serata ha dato spazio ai saluti degli sponsor e delle autorità, tra cui la sindaca di Castelfiorentino e il presidente della Regione Toscana, ed ha permesso, in particolare ai nuovi arrivati, di presentarsi e conoscere da vicino l’ambiente gialloblu.

Il grazie sincero, da parte delle due società, a tutti coloro che hanno reso possibile l’organizzazione di questa bellissima festa, al catering e ai volontari che fin dalla mattina si sono messi a disposizione per l’allestimento del PalaBetti e poi per la gestione dell’intera serata. Un momento di unione e condivisione che ha racchiuso tutta la bellezza di essere gruppo, squadra, famiglia.

Fonte: Abc Castelfiorentino / Gialloblu Castelfiorentino

Notizie correlate