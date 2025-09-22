Addio a Stefano Vivaldi, una vita tra impresa e politica: "Sarai sempre nei nostri cuori"

(foto da facebook)

Storico militante della Lega di Santa Croce sull'Arno, tanti i ricordi in queste ore dal territorio

Santa Croce sull'Arno piange la scomparsa dell'imprenditore Stefano Vivaldi, morto all'età di 73 anni in seguito a una malattia. Conosciuto per l'attività con la Leathers & Colours Srl di Santa Croce, Vivaldi era noto anche per il suo impegno politico. Storico militante della Lega, è ricordato in queste ore da molte persone che hanno condiviso con lui gli anni nel partito. I funerali di Vivaldi, che lascia la moglie e un figlio, si sono svolti oggi lunedì 22 settembre alla Collegiata di Santa Croce sull'Arno.

"L'ho adorato da sempre e da subito, era una persona fantastica, generoso e di compagnia" dice Valentina Fanella, assessora e segretaria della sezione Lega di Santa Croce. "Tante persone sono in Lega anche perché c'era lui, questo fa capire che persona era. Molto corretto, sempre disponibile. Anche durante la malattia ha continuato ad esserci". Vivaldi infatti era presente anche alla recente inaugurazione, questa estate, della sede in via Dante Alighieri: "Era un suo obiettivo. Resterà sempre nei nostri cuori". "Ci sei sempre stato… e per me ci sarai sempre!" scrive sulla propria pagina Facebook il sindaco Roberto Giannoni.

Candidato alle comunali nel 2019 per il centrodestra con Lambertucci, dal 2024 faceva parte della Commissione comunale "Politiche educative e culturali" (una delle commissioni comunali consultive tematiche composte da cittadini non eletti, che hanno potere propositivo). "La Commissione comunale "Politiche educative e culturali" porge sentite condoglianze per la scomparsa di Stefano Vivaldi" si legge in una nota. "Nonostante i pochi mesi dalla formazione della commissione, abbiamo avuto modo di conoscere e apprezzare il suo spirito propositivo. Esprimiamo la nostra vicinanza alla famiglia".

