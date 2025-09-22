Un caso di Febbre Dengue a Livorno: al via la disinfestazione di zanzare al Parco Pertini

Attualità Livorno
La disinfestazione, prescritta dall'Asl, verrà svolta nel primo giorno utile privo di pioggia. Il parco rimarrà chiuso per le successive 24 ore dall'intervento

Il Dipartimento della Prevenzione Azienda Usl Toscana Nord Ovest ha segnalato al Comune di Livorno che all'Ospedale è ricoverato un paziente affetto da Dengue, malattia tropicale trasmessa dalla zanzara tigre.

Come prevede la legge, l'Asl ha quindi prescritto al Comune di effettuare tramite un soggetto specializzato una disinfestazione urgente dalle zanzare per emergenza sanitaria, con insetticidi, tramite interventi sia adulticidi che larvicidi, indicando anche la zona, ovvero nelle aree pubbliche corrispondenti al Parco “Sandro Pertini” sul viale G. Carducci n. 2.

L'intervento di disinfestazione sarà svolto dalla ditta Diseko Group nel primo giorno utile ovvero privo di pioggia e il parco resterà chiuso per le 24 ore successive all'intervento, come previsto nell'ordinanza sindacale n. 291 del 22/09/2025

