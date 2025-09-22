A tavola per la solidarietà: oltre 200 persone a Barberino Tavarnelle per Zia Caterina e Milano 25 Odv

Attualità
La serata è stata promossa e organizzata dal CCN “Di Bottega in Bottega” e dalla La Pro Loco, insieme al Comune e la sezione soci Coop di Barberino Tavarnelle

Il lungo viaggio di solidarietà di Zia Caterina ha fatto tappa nel Chianti ed è stato un successo straordinario, attestato dalla massiccia partecipazione delle cittadine e dei cittadini di Barberino Tavarnelle. In 230 si sono ritrovati, l’altra sera, in piazza Matteotti per aderire alla cena di raccolta fondi e sostenere il cammino di amore, autentico e profondo, di Zia Caterina. A bordo delle sue ‘case viaggianti’, targate Taxi Milano 25, un taxi dedicato a SuperSole e un camper parcheggiato nel cuore della piazza dedicato a SuperKikko, la Zia dei sorrisi ammalianti, dei giochi e delle magie divertenti, dei maestosi cappelli fioriti e degli occhiali stravaganti è giunta in piazza attesa a tavola da tantissime famiglie. Ancora una volta Zia Caterina è stata la special guest, l’amata ambasciatrice della missione di solidarietà e vicinanza che da tempo porta avanti in tutta la regione con l’obiettivo di regalare emozioni e benessere ed illuminare le vite dei più piccoli e delle più piccole segnate dal dolore.

Ad organizzare l’iniziativa “La tana dei supereroi in viaggio tra cielo terra e mare” è stata una rete di soggetti pubblici e privati: il Centro commerciale naturale “Di Bottega in Bottega”, La Pro Loco di Tavarnelle, in collaborazione con il Comune di Barberino Tavarnelle e la sezione soci Coop di Tavarnelle. La cena, promossa con l’intento di offrire un supporto concreto a Milano 25 Odv, è stata accompagnata dalla musica dal vivo e dai ritmi blues e soul del gruppo “The Tritones”. E’ stata organizzata anche una lotteria a premi in collaborazione con il Bar Civico 202 e il ristorante Il Caratello. In questa specifica occasione Zia Caterina, supportata da Pamela Brambilla, cittadina di Barberino Tavarnelle che affianca da volontaria l’amata Zia in molte sue attività, e il sindaco di Barberino Tavarnelle, ha illustrato i nuovi progetti di solidarietà “Oltre gli Schemi: Navigare per Ritrovarsi” e “Il giardino della tana dei supereroi”. “Al nostro appello la comunità ha risposto con una corale manifestazione di affetto e generosità per la quale ringrazio ogni persona che ha preso parte alla serata – fa sapere Pamela Brambilla – l’adesione è stata talmente consistente che ci ha permesso di totalizzare una somma pari a 8.500 euro, fondo sostenuto anche da alcune aziende del territorio chiantigiano e toscano tra cui Vetreria Bagni, Siderurgica fiorentina, Assimedia e Castel del Chianti, e che sarà destinato integralmente ai progetti di solidarietà Milano 25 Odv”.

Con il veicolo ereditato dal compagno venuto a mancare prematuramente, la tassista effettua corse gratuite per l’ospedale e contagia lo spirito di allegria e spensieratezza, sostenuto dal desiderio di aiutare e condividere le battaglie dei più piccoli e delle più piccole e dei loro familiari contro sofferenze e mali incurabili. Bambini che considera tutti figli suoi.

Fonte: Associato del Chianti Fiorentino

