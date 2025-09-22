Cercasi aspiranti attori e attrici: al via i corsi di teatro a Castelfiorentino

Riprendono i percorsi di formazione curati da Giallo Mare Minimal Teatro al Teatro del Popolo di Castelfiorentino.

Il corso di teatro per adolescenti (11/17 anni) condotto da Diletta Landi, propone un percorso di scoperta del linguaggio del teatro, attraverso un lavoro giocoso, corale e condiviso.

Il giorno del laboratorio sarà il giovedì dalle 17 alle 18.30, previste 35 ore totali e il saggio finale.

«Il teatro è uno strumento formativo prezioso che aiuta i più piccoli a liberare le proprie emozioni e ad aprirsi all'esterno senza paura, aiuta i ragazzi a crescere e sviluppare al meglio le proprie potenzialità creative.» afferma la docente Landi.

Giovedì 2 e giovedì 9 ottobre previste due prove gratuite aperte agli interessati.

Si ringraziano per il sostegno: il Comune di Castelfiorentino, la Fondazione Teatro del Popolo, Banca Cambiano 1884, Ente Cambiano scpa, Regione Toscana e Residenze artistiche toscane.

Per informazioni è possibile rivolgersi a Giallo Mare Minimal Teatro 0571/81629-83758 o scrivere a info@giallomare.it o tel 0571 633482 info@teatrocastelfiorentino.it

Fonte: Ufficio stampa Giallo Mare Minimal Teatro