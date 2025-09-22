Corri la Vita 2025: Il Consiglio Comunale di Firenze aderisce all'iniziativa

Il Consiglio comunale di Firenze aderisce, anche quest’anno, a “Corri la Vita”, l’appuntamento sportivo, non competitivo, che promuove la raccolta fondi destinata a progetti dedicati alla cura del tumore al seno per aiutare le donne attraverso la prevenzione, la diminuzione delle liste di attesa e il sostegno psicologico e che tornerà, per la ventitreesima edizione, sulle strade di Firenze, domenica prossima, 28 settembre.
Partenza da piazzale Lincoln alle Cascine e arrivo alla Loggia dei Lanzi, in Piazza Signoria, dove si attenderà l’arrivo delle decine di migliaia di persone che aderiranno all’edizione 2025. I consiglieri comunali hanno indossato, nel corso della seduta odierna la maglia 2025 per invitare, i ritardatari, ad iscriversi a questa corsa che, ogni anno, raccoglie centinaia di euro per progetti solidali.
Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa
