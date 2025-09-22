Empolese Valdelsa, allerta meteo gialla: possibili temporali e forti raffiche di vento

La Sala Operativa della Protezione Civile della Toscana ha prorogato fino al pomeriggio di domani, martedì 23 settembre, l’allerta meteo di codice giallo per tutti i comuni dell’Empolese Valdelsa.
L’allerta riguarda rischi idrogeologici e idraulici sul reticolo minore, oltre a temporali localmente forti.
Oggi, lunedì, sono previste precipitazioni sparse a carattere di rovescio o temporale, localmente intense. Domani, martedì, i rovesci e i temporali potrebbero interessare ancora diverse zone, con maggiore probabilità sulle aree centro-meridionali della regione. Durante i fenomeni temporaleschi non si escludono forti raffiche di vento.