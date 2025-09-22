Empoli si mobilita per Gaza: centinaia di persone aderiscono allo sciopero

Anche a Empoli, così come in tutta Italia, ha riscosso molto successo lo sciopero "per fermare il genocidio in Palestina" con uno sguardo particolare per la Striscia di Gaza.

Centinaia di persone hanno scioperato e manifestato, con ritrovo in piazza Farinata degli Uberti. Tante le bandiere della Palestina, moltissimi gli studenti e le studentesse che hanno esposto striscioni e vessilli per la pace nel corteo che si è visto per le vie della città.

Oggi, lunedì 22 settembre, è il giorno in cui tanti lavoratori e lavoratrici hanno deciso di incrociare le braccia per la Palestina, il cuore della protesta in Toscana è stato a Calenzano.

 

