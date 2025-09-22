Riceve reddito di cittadinanza ma lavora abusivamente come estetista

Per tre anni ha ricevuto il reddito di cittadinanza ma in quel periodo aveva anche messo in piedi un'attività abusiva di estetista e ogni anno guadagnava decine di migliaia di euro. Una 48enne di origine brasiliana residente a Empoli è stata scoperta e condannata dalla Corte dei Conti a risarcire 22mila euro all'Inps. Nei suoi confronti è stata aperta un'inchiesta penale.

Secondo Il Tirreno, la guardia di finanza avrebbe fatto controlli nel 2024 e avrebbe accertato le somme percepite indebitamente nel corso degli anni. Avrebbe anche ricevuto più di 20mila euro di reddito di cittadinanza.

