I ragazzi provano un salvataggio in centro a Firenze nell'esercitazione coi vigili del fuoco

Si è svolta domenica 21 settembre la manifestazione “Tu la conosci la Protezione Civile?”, della Protezione Civile del Comune di Fiesole, che ha visto la partecipazione del comando di Firenze con la mostra statica di due mezzi anfibi uno divenuto storico e uno di nuova concezione.

Il personale del comando è stato impegnato nella realizzazione di un video girato con il ragazzi di CASA CALDINE un progetto “Tutti insieme abilmente”, che ha ottenuto il riconoscimento del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, insieme ad altri 41 progetti in Italia, realizzato dal centro documentazione video dei Vigili del fuoco del comando di Firenze, in collaborazione la protezione civile del Comune di Fiesole e alcune associazione di volontariato, dove sono state illustrate dai ragazzi i comportamenti da tenere in caso di allerte meteo.

I Vigili del fuoco hanno fatto provare ai ragazzi il salvataggio e il recupero di un pericolante nel suggestivo scenario nel centro storico di Firenze in Arno.

Fonte: Ufficio stampa