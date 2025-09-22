Evade dai domiciliari tagliando il braccialetto, 19enne in carcere

Cronaca Calcinaia
Condividi su:
Leggi su mobile

Un 19enne, italiano di origini magrebine residente a Fornacette, è stato arrestato dalla polizia per evasione dopo essere fuggito dai domiciliari cui era sottoposto per rapina aggravata.

Il giovane, nella serata di venerdì 13 settembre, aveva tagliato il braccialetto elettronico e si era allontanato dalla propria abitazione. È stato individuato il giorno seguente da un agente della Sezione di Polizia Giudiziaria del Commissariato di Pontedera, che lo ha riconosciuto mentre era in attesa di un bus per Pisa. Alla vista della pattuglia, il ragazzo ha tentato la fuga nascondendosi in un condominio, ma è stato rintracciato e bloccato grazie al tempestivo intervento di un altro poliziotto libero dal servizio e della volante.

Il 14 settembre l’arresto è stato convalidato dal Tribunale di Pisa in giudizio direttissimo, con nuova misura di domiciliari e ripristino del braccialetto elettronico. Tuttavia, a seguito dell’aggravamento delle esigenze cautelari, il 18 settembre il G.I.P. ha disposto la custodia cautelare in carcere: il giovane è stato tradotto alla Casa circondariale di Pisa.

Notizie correlate

Calcinaia
Cronaca
30 Agosto 2025

Due gattini gettati nell'organico, drammatica scoperta a Calcinaia

Due gattini appena nati sono stati ritrovati in un sacchetto di plastica, gettati nel mastello destinato alla raccolta dell'organico. L'episodio, che ha scosso la comunità di Calcinaia, è avvenuto nei [...]

Calcinaia
Cronaca
26 Agosto 2025

Furto al supermercato a Fornacette, tre persone arrestate dalla polizia locale

Nei giorni scorsi a Fornacette tre persone sono state arrestate in flagranza per furto aggravato all'interno del supermercato Pam. Secondo quanto ricostruito dalla polizia locale di Calcinaia, intervenuta sul posto, [...]

Toscana
Cronaca
21 Agosto 2025

Maltempo e piogge: in Toscana oltre 109mila fulmini in 12 ore

Oltre 109.000 fulmini si sono abbattuti sulla Toscana in 12 ore di ondata di maltempo. La nostra regione, fino alla notte appena trascorsa, è stata attraversata da una perturbazione eccezionale. [...]



Tutte le notizie di Calcinaia

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina