Evade dai domiciliari tagliando il braccialetto, 19enne in carcere

Un 19enne, italiano di origini magrebine residente a Fornacette, è stato arrestato dalla polizia per evasione dopo essere fuggito dai domiciliari cui era sottoposto per rapina aggravata.

Il giovane, nella serata di venerdì 13 settembre, aveva tagliato il braccialetto elettronico e si era allontanato dalla propria abitazione. È stato individuato il giorno seguente da un agente della Sezione di Polizia Giudiziaria del Commissariato di Pontedera, che lo ha riconosciuto mentre era in attesa di un bus per Pisa. Alla vista della pattuglia, il ragazzo ha tentato la fuga nascondendosi in un condominio, ma è stato rintracciato e bloccato grazie al tempestivo intervento di un altro poliziotto libero dal servizio e della volante.

Il 14 settembre l’arresto è stato convalidato dal Tribunale di Pisa in giudizio direttissimo, con nuova misura di domiciliari e ripristino del braccialetto elettronico. Tuttavia, a seguito dell’aggravamento delle esigenze cautelari, il 18 settembre il G.I.P. ha disposto la custodia cautelare in carcere: il giovane è stato tradotto alla Casa circondariale di Pisa.

