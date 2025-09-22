Maltempo nel Valdarno, infiltrazioni d’acqua alla scuola dell'infanzia Cavicchi di Figline

I tecnici del Comune si sono subito attivati per ripristinare la situazione dopo le violenti precipitazioni

A seguito delle intense precipitazioni che si sono abbattute oggi sul territorio comunale di Figline e Incisa Valdarno, si sono verificate delle infiltrazioni di acqua all’interno dell’edificio della Scuola dell’Infanzia Cavicchi di Figline. L’Amministrazione Comunale ha immediatamente attivato i tecnici competenti che domani mattina effettueranno un sopralluogo sul posto per valutare la situazione, al termine del quale verranno avviati gli interventi di ripristino necessari per risolvere le problematiche riscontrate.

La scuola rimane regolarmente aperta e viene garantito il normale svolgimento di tutte le attività didattiche ed educative, senza alcuna interruzione del servizio per bambini e famiglie. L’Amministrazione Comunale segue con attenzione l’evolversi della situazione e si impegna a concludere i lavori di ripristino nel più breve tempo possibile, assicurando la massima sicurezza e funzionalità della struttura scolastica. Ulteriori aggiornamenti verranno forniti non appena disponibili.

Fonte: Comune Figline e Incisa Valdarno - Ufficio stampa

