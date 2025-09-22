Finanziato il servizio civile agricolo, Santa Croce avrà 5 persone per due progetti

Il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale ha finanziato per oltre 79mila euro due progetti presentati dal Comune di Santa Croce sull'Arno, in co-progettazione con Caritas Italiana e a cui aderiscono anche il comune di San Miniato e di Fucecchio, per l'inserimento di 12 operatori volontari nel Servizio civile agricolo.

I giovani che verranno selezionati, che avranno un rimborso mensile di 519,47 euro, si impegneranno per 12 mesi a diffondere un approccio consapevole su alimentazione e agricoltura. L'esperienza, che prevede 25 ore settimanali suddivise in 5 giorni, rappresenta anche un'opportunità di crescita personale e professionale in quanto offre lo sviluppo di nuove competenze utili per il futuro.

Tre posti sono riservati a giovani con minori opportunità economiche (ovvero con ISEE minore uguale a 15mila euro).

IL primo progetto è Città da Coltivare - Gli orti urbani come spazi di inclusione e salute per 8 volontari da inserire presso la RSA Meacci di Santa Croce sull'Arno, l'Informagiovani di Fucecchio, l'APSP Del Campana Guazzesi e la Casa Famiglia Caritas di San Miniato.

IL secondo è Nutrire il Futuro - Educazione alimentare per una generazione consapevole per 4 volontari da inserire presso il CIAF Maricò di Santa Croce sull'Arno, il Nido Grillo di San Miniato e il Centro di solidarietà alla vita di Ponsacco.

Possono candidarsi i giovani che abbiano compiuto 18 anni e non abbiano ancora compiuto il 28esimo anno di età. Le domande devono essere presentate esclusivamente online sulla piattaforma DOL domandaonline.serviziocivile.it tramite SPID. Per ricevere assistenza e consulenza su progetti, requisiti e modalità di candidatura è possibile contattare lo Sportello Servizio Civile Universale e Regionale del Comune di Santa Croce sull'Arno al numero 0571/369974 o via email all'indirizzo serviziocivile@comune.santacroce.pi.it. Tutte le informazioni sono disponibili anche sul sito web del Comune di Santa Croce sull'Arno https://comune.santacroce.pi.it/documento_pubblico/servizio-civile/

Fonte: Comune di Santa Croce sull'Arno - Ufficio Stampa