Firenze, minacce sul bandone del comitato elettorale di Fratelli d'Italia: "Non ci faremo intimidire"

Strisce adesive con scritte offensive e intimidatorie, come “fascisti di me*, fuori dal quartiere, fuori dai co*”, sono state attaccate sul bandone del comitato elettorale di Fratelli d’Italia in via del Campofiore a Firenze.

È l’ennesimo atto di intimidazione contro Fratelli d’Italia a Firenze - denunciano Jacopo Cellai e Sheila Papucci, capolista e candidata di FdI nel Collegio Firenze 1 -. Qualcuno vorrebbe impedirci persino di fare campagna elettorale, ma non ci faremo intimidire: oggi alle 18 inauguriamo comunque il nostro comitato in via del Campofiore 14”.

Dopo due falsi allarmi bomba alla sede di FdI in piazza Oberdan degli scorsi mesi - che hanno richiesto l'intervento degli artificieri -, e l’olio sversato che ha sciupato la pavimentazione,  "questa volta tocca al nostro comitato elettorale  - affermano Cellai e Papucci -. È evidente che qualcuno vuole alzare il livello dello scontro politico”.

Questi gesti – aggiungono Cellai e Papuccinon fermano il nostro impegno. Anzi, ci rafforzano nella convinzione che Firenze abbia bisogno di un cambiamento profondo e di una politica che non si piega di fronte a chi usa la paura come arma”.

Rivolgiamo un appello – concludono i due candidati di FdI– alle istituzioni e alle forze dell’ordine perché si faccia piena luce su quanto accaduto e si garantisca un clima sereno e democratico per tutta la campagna elettorale”.

