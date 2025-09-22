Fugge in bici, poi la scaglia contro gli agenti e tenta di rubarne una a passante: arrestato

La polizia ha arrestato un cittadino tunisino di 40 anni per tentata rapina, resistenza a pubblico ufficiale e detenzione ai fini di spaccio, nell’ambito dei servizi straordinari di controllo del territorio disposti dal Questore.

L’episodio è avvenuto la sera di venerdì 19 settembre. Alla vista di una volante in centro città, l’uomo ha dapprima finto collaborazione, poi è fuggito in bicicletta, arrivando a lanciare il mezzo contro gli agenti. Braccato in via De Sanctis, ha strattonato a terra una passante per impossessarsi della sua bici e proseguire la fuga, senza riuscire a sottrarsi all’intervento dei poliziotti.

Durante il fermo ha continuato a opporre resistenza aggredendo gli operatori, che lo hanno bloccato con difficoltà. Nella sua disponibilità sono stati trovati circa 35 grammi di marijuana e mezzo grammo di cocaina.

Il 40enne, già con precedenti, è stato trasferito al carcere di Sollicciano a disposizione dell’autorità giudiziaria.