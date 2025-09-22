"Blocchiamo tutto" per Gaza: in migliaia all'uscita dell'A1

La manifestazione dei sindacati di base per lo sciopero per Gaza tocca anche Firenze e provincia. In migliaia si sono ritrovati alla rotonda davanti all'uscita autostradale di Calenzano della A1 al suono di 'Blocchiamo tutto' e 'Palestina libera'. Il traffico è fermo dalle 9 circa, lo svincolo autostradale è bloccato e ci sono ripercussioni sulla viabilità.

A sfilare sindacati di base, studenti, docenti, associazioni e movimenti e anche tanti semplici cittadini. Una grande bandiera palestinese è stata affissa sulla "Ruota del tempo" dell'artista israeliano Dani Karavan, grande opera che campeggia sulla rotonda davanti all'uscita della A1. Il corteo si dirigerà in direzione di Campi Bisenzio e Capalle, dove uno degli obiettivi è sfilare davanti alla sede della Leonardo, ma anche la Ex Gkn nei pressi del centro commerciale I Gigli, per poi concludersi all'interno del parcheggio antistante la piscina comunale di Calenzano.

Sciopero anche al liceo Machiavelli Capponi

Sciopero e manifestazione anche degli studenti del liceo Machiavelli Capponi stamani a Firenze. Decine e decine di ragazzi si sono radunati fuori dalla scuola, in piazza Frescobaldi e sul ponte Santa Trinita per poi partire in corteo verso il consolato Usa.

"La scuola è bloccata, stamattina la 'routine dell'indifferenza' è stata spezzata! Abbiamo bloccato le porte della nostra scuola!", si legge in una nota del Collettivo K1 Machiavelli Capponi. "Oggi dalle 8 del mattino in più di 1500 siamo fuori scuola, la scuola è bloccata e le nostre voci si uniscono nel coro 'Palestina libera', siamo in picchetto e andiamo avanti fino alle 9, poi, partiamo in corteo".

Notizie correlate