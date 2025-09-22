In tanti a Cerreto per provare sport e strumenti

Ha avuto luogo nei giorni scorsi la 10°edizione di “Prova il tuo sport”, l’iniziativa promossa dall’Amministrazione comunale di Cerreto Guidi per sensibilizzare i giovani alla pratica dello sport. Per tutto il pomeriggio di Sabato 20 settembre, sport e musica hanno animato il centro storico. Per l’occasione, infatti, si è tenuta anche “Prova il tuo strumento”, in collaborazione con la Scuola di Musica MMI Muzika Toscana.

Le Contrade erano a disposizione per i ragazzi che volessero provare bandiere, tamburi e giochi storici del Palio del Cerro. All’iniziativa hanno preso parte le associazioni di volontariato del territorio. Prezioso il contributo dell’Associazione Nazionale Carabinieri in Congedo. A tutti i bambini partecipanti è stata poi consegnata una medaglia.

Durante l’iniziativa sono stati consegnati dalla Sindaca Simona Rossetti e dall’assessore allo sport Davide Toni, degli attestati riconoscimento a 30 fra società e atleti per i risultati ottenuti.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa

