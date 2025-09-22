Inaugurato a Montopoli Val d’Arno il primo comitato elettorale di Gabriele Toti e Alessandra Nardini

È stato inaugurato oggi a Montopoli Val d’Arno il primo comitato elettorale che vede insieme Gabriele Toti e Alessandra Nardini, candidati del Partito Democratico alle elezioni regionali del 12 e 13 ottobre.

Un luogo di incontro, ascolto e partecipazione, aperto a tutte le cittadine e i cittadini che vorranno contribuire al percorso verso le regionali.

“Questo comitato – ha dichiarato Toti – non è solo uno spazio fisico, ma un punto di riferimento per dialogare con le persone, raccogliere idee e costruire insieme risposte concrete ai bisogni della nostra comunità. La politica ha senso solo se resta vicina alle persone, e l’esperienza che porto con me da sindaco mi ricorda ogni giorno quanto sia fondamentale mantenere questo filo diretto.”

I temi al centro della campagna restano quelli più urgenti per la provincia di Pisa e per l’intera Toscana: una sanità più vicina, con servizi territoriali rafforzati e tempi certi; il lavoro e la dignità, con sostegni concreti a famiglie, imprese, artigiani e professionisti; un welfare più giusto, con nidi e libri scolastici gratuiti e centri estivi accessibili; lo sviluppo di infrastrutture strategiche, come il rafforzamento dell’aeroporto di Pisa, il miglioramento della Fi-Pi-Li e il raddoppio della ferrovia Pisa–Livorno–Firenze; la tutela dell’ambiente e delle aree interne, con investimenti sull’assetto idraulico e sulla sicurezza dei corsi d'acqua.