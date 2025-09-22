Inaugurato il fontanello a Monterappoli: è il settimo a Empoli

Un piccolo gesto, ripetuto ogni giorno da tante persone, può fare la differenza per l’ambiente e la comunità. Con l’attivazione del settimo fontanello nel comune di Empoli, a Monterappoli, sempre più cittadini potranno contribuire a un futuro più sostenibile. L’impianto - realizzato da Acque con il cofinanziamento del Comune - è stato inaugurato sabato 20 settembre in via Pier della Vigna, insieme alla cittadinanza, alla presenza del sindaco Alessio Mantellassi, dei rappresentanti della giunta comunale, del presidente del gestore idrico Simone Millozzi e della consigliera di Acque Valentina Vanni.

Il nuovo fontanello erogherà gratuitamente acqua di rete “immediatamente buona da bere”, grazie a un avanzato sistema di filtraggio che rimuove il cloro - sostanza presente nell’acqua della rete idrica per renderla sicura lungo il percorso, dalle centrali sino a casa - garantendo così una risorsa buona e sicura.

Quello di Monterappoli è il settimo impianto attivato a Empoli: si aggiunge ai fontanelli già in funzione nei pressi dello stadio Castellani, a Santa Maria, Ponte a Elsa, Avane, Pozzale e Ponzano. Nel 2024, i sei fontanelli attivi hanno erogato complessivamente oltre 2,7 milioni di litri d’acqua, evitando l’utilizzo di quasi 64 tonnellate di plastica e l’emissione di circa 455 tonnellate di CO₂. Anche il risparmio economico per le famiglie è stato significativo: oltre 700mila euro rispetto all’acquisto di acqua in bottiglia. Il piano di estensione dei fontanelli, nel comune di Empoli, prevede di arrivare a dieci impianti complessivi, con nuove aperture programmate nelle frazioni, tra le quali Marcignana.

Il progetto dei fontanelli rientra tra le azioni promosse da Acque e dalle amministrazioni comunali per ridurre l’uso della plastica monouso, favorire un risparmio economico per le famiglie e valorizzare la risorsa idrica. Il fontanello di Monterappoli si inserisce nella rete degli oltre 80 impianti già attivi sul territorio gestito da Acque, che nel complesso hanno permesso negli ultimi anni di risparmiare milioni di bottiglie di plastica e di ridurre sensibilmente le emissioni di CO₂, rispetto all’utilizzo di plastica usa-e-getta. Si tratta di una strategia che unisce sostenibilità ambientale, risparmio per le famiglie e valorizzazione dell’acqua di rete come risorsa sicura e di qualità.

