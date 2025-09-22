Infortuni e sicurezza sul lavoro in Toscana, consiglio Cisl con Daniela Fumarola

“Infortuni e sicurezza sul lavoro in Toscana: quale prevenzione ?” E’ il titolo della tavola rotonda che sarà al centro del prossimo Consiglio generale Cisl Toscana, il parlamentino sindacale composto dai rappresentanti di tutte le categorie e i territori della nostra regione e che si riunisce in una sessione straordinaria dedicata proprio all’emergenza sicurezza.

I dati infatti dicono che la Toscana resta sotto la media nazionale per quanto riguarda gli infortuni mortali, ma che i casi aumentano. Giusto allora verificare come è possibile migliorare la situazione e mettere in campo tutti gli strumenti a disposizione e farlo con i vertici delle realtà e istituzioni responsabili della materia.

L’appuntamento è per mercoledì 24 settembre, nell’auditorium della Cisl Toscana, a Firenze (via B. Dei 2/a), a partire dalle 9,30. La tavola rotonda prenderà il via alle ore 10,30 e vi parteciperanno il direttore Inail Toscana Giovanni Contenti, il direttore area Centro dell’Ispettorato del lavoro Stefano Marconi, il responsabile pianificazione area Centro dell’Ispettorato del lavoro Eugenio Erario Boccafurni, il direttore della direzione Sanità, Welfare e Coesione sociale della Regione Toscana Federico Gelli, la segretaria generale Cisl Toscana Silvia Russo.

Al termine della tavola rotonda le conclusioni della mattinata, affidate alla segretaria generale nazionale della Cisl, Daniela Fumarola.

Fonte: Cisl - Ufficio stampa