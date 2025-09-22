La Canottieri Limite ASD protagonista ai Campionati Italiani delle Società e al Meeting Nazionale Allievi e Cadetti a Pusiano

Un fine settimana straordinario per la Canottieri Limite ASD MAC Autoadesivi – Tinghi Motors -Paci Paolo Siderurgica- Banca di Cambiano 1884- Giannelli Assicurazioni, che ha partecipato con grande successo ai Campionati Italiani delle Società e al Meeting Nazionale Allievi e Cadetti, che si sono svolti simultaneamente a Pusiano. Due eventi di grande prestigio che hanno visto i nostri atleti confrontarsi con i migliori della disciplina, ottenendo risultati eccezionali e dimostrando, ancora una volta, la qualità e la passione che caratterizzano la società.

Nei Campionati Italiani delle Società, i nostri atleti hanno conquistato due titoli italiani. Il primo è arrivato dal quattro con under 17, con Mattia Carboncini, Matteo L'Ala, Zeno Rizzo, Samuele Sartiani e il timoniere Francesco Urso, che hanno vinto il titolo di Campioni d'Italia. A seguire, un altro grande successo nel due senza over 17, dove Tommaso Laganà e Leonardo Sostegni hanno trionfato, aggiudicandosi il titolo di Campioni d'Italia nella loro categoria.

Non sono mancati i risultati prestigiosi anche in altre specialità: Rebecca Lensi e Emma Luchetti hanno conquistato la medaglia d'argento nel due senza under 17, mentre Irene Coresti e Giorgia Piroddi si sono piazzate quinte nella stessa specialità.

A livello giovanile, i nostri atleti si sono distinti con impegno e determinazione, contribuendo a rendere questo un fine settimana un successo. In totale, sono state 8 le medaglie conquistate dai nostri giovani atleti, a conferma della qualità e della preparazione della nostra società, che continua a formare talenti a tutti i livelli. Sebbene alcuni atleti abbiano ottenuto risultati particolarmente prestigiosi, tutti hanno dato il massimo, mostrando grande spirito di squadra.

Tra i più brillanti, Duccio Cianti ha conquistato l'argento nel singolo Cadetti e l'oro nel due senza Cadetti insieme a Andrea Pelella. Il duo ha poi replicato con un’altra medaglia d’argento nel quattro senza del Comitato Toscano. Tra le ragazze, Vittoria Ancillotti, dopo aver ottenuto l'argento nel doppio Cadette con la compagna Angelica Gemmi, è salita sul gradino più alto del podio nel due senza con Giulia Faggioli, per poi trionfare ancora nel quattro senza con il Comitato Toscano, portando a casa ben tre medaglie in un solo fine settimana.

Con l’inizio del mese di settembre, la stagione sportiva è ufficialmente ripresa dopo la pausa estiva e con essa sono ripartiti anche i corsi di canottaggio per i ragazzi. La Canottieri Limite ASD apre le iscrizioni per tutti coloro che vogliono avvicinarsi a questo sport, offrendo un mese di corso gratuito a chi desidera provare. È l’occasione perfetta per iniziare una nuova avventura e incontrare nuovi amici, vivendo il canottaggio in una squadra unita e motivata.

Fonte: Canottieri Limite ASD

