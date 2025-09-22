Lineapelle al via, Assoconciatori: "Momento complesso per il comparto. La fiera è un'opportunità"

"Siamo tutti consapevoli che il nostro comparto sta vivendo un momento complesso, che investe l'intero sistema della moda e a maggior ragione, in questa fase, un evento come Lineapelle rappresenta una opportunità". Così il presidente di Assoconciatori Riccardo Bandini alla vigilia dell'apertura di Lineapelle, mostra internazionale di pelli, accessori e altro ancora, in scena da domani 23 settembre e fino a giovedì 25 alla Fiera Milano Rho.

"Grazie alla fitta rete di contatti che riesce ad alimentare, questa fiera consente prima di tutto un dialogo concreto tra tutti gli attori della filiera, utile proprio per comprendere come si sta muovendo il mercato, quali tendenze al consumo si stanno delineando e quali politiche vanno perseguite per fare fronte all'attuale fase congiunturale. In questo, ad esempio, - aggiunge Bandini - la sinergia che Lineapelle ha consolidato con altri eventi di settore concomitanti non può che confermarsi una scelta vincente. I nostri imprenditori sono sempre più consapevoli del valore delle sinergie, che stiamo cercando di valorizzare su più livelli, da quello locale a quello nazionale. La partecipazione alla fiera ci consente di sviluppare inoltre, come comparto, importanti riflessioni su quelle che sono le priorità per le nostre aziende, con un occhio attento ai temi di più stretta attualità per la concia, come le incognite legate all'attuazione del Regolamento europeo Deforestazione o all'impatto che le questioni geopolitiche internazionali continuano ad avere sull'intera industria della moda, di cui le concerie si confermano anello strategico e vitale. La partecipazione numerosa delle aziende del distretto toscano a Lineapelle, in questo senso, ci conforta. Ed è un buon dato da cui partire. Al di là dell'alto numero di quelle presenti in fiera, infatti, crediamo che le nostre aziende siano pronte a confermarsi tra le più attive quanto all'offerta che porteranno, un'offerta all'avanguardia sia nel contenuto moda che nella qualità del prodotto".

Nel contesto attuale, conclude il presidente di Assoconciatori, "di un mercato che si fa sempre più complesso e insidioso, e nell'attesa di conoscere i riscontri che arriveranno dalla fiera, pensiamo intanto che l'impegno e la qualità che le nostre concerie rappresentano a Lineapelle siano il miglior modo per approcciarsi, soprattutto oggi, a questo importante appuntamento".

