L’Use Rosa Scotti attende il campionato, intanto il test con Jolly Acli Livorno

Un’altra tappa per l’Use Rosa Scotti verso il campionato., A far visita alla squadra di coach Cioni è arrivata venerdì sera Jolly Acli Livorno, in un’amichevole che ha preceduto la festa per la presentazione delle squadre. Un test che il tecnico biancorosso commenta con moderata soddisfazione.

“Abbiamo giocato un po’ a tratti – attacca – siamo partite molto bene e dopo siamo un po’ calate. Abbiamo ancora diverse situazioni da mettere a posto ma, dal punto di vista dell’impegno e della voglia messe in campo, non posso che essere contento. Vediamo quindi le prossime amichevoli prima dell’esordio del 5 ottobre a Milano. Abbiamo una squadra giovane e nuova e quindi lavoriamo giorno dopo giorno migliorando situazioni che ancora non sono a punto”.

Per quanto riguarda il programma, la Scotti è attesa ora dal doppio confronto con Umbertide. La prima domani sera (martedì alle 18) ad Umbertide ed il ritorno sabato alle 16 al Pala Sammontana. Saranno le ultime due verifiche prima della palla a due ufficiale.

Fonte: Ufficio Stampa Use/Use Rosa