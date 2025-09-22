Lutto cittadino nei comuni della Toscana in ricordo delle vittime palestinesi

Attualità Vicchio
Condividi su:
Leggi su mobile

Bandiere a mezz’asta, sospensione delle attività negli uffici comunali e un minuto di silenzio per le oltre 60mila vittime, di cui 20mila bambini, a Gaza

In occasione delle giornate di manifestazioni sparse in Toscana e in tutta Italia, molti comuni toscani lanciano un messaggio aderendo all’iniziativa promossa dalla rete degli Enti Locali per i diritti del Popolo Palestinese, a sostegno delle migliaia di vittime nella Striscia di Gaza.

Numerose le amministrazioni comunali della Toscana che in queste ore hanno deciso di partecipare al lutto cittadino che si terrà domani, 23 settembre, dalle ore 11 alle ore 11.15. Ad aderire sono alcuni comuni della Città Metropolitana di Firenze, dell'Empolese Valdelsa e del Mugello.

Oltre ad esporre le bandiere a mezz’asta sul palazzo comunale, è prevista la chiusura o la sospensione delle attività degli uffici comunali dalle ore 11 alle ore 11,15. Inoltre la cittadinanza è invitata a osservare un minuto di silenzio alle ore 11 e a chiudere/sospendere le proprie attività per 15 minuti, a favore della pace e in ricordo delle vittime.

A Palazzo Vecchio, a Firenze, sarà appeso uno striscione con la scritta: “Ripudiamo – A sostegno di una Palestina libera e autodeterminata”.

Le ordinanze di lutto sono state emesse dai sindaci del Mugello (Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Dicomano, Marradi, Palazzuolo sul Senio, Scarperia e San Piero, Vaglia, Vicchio), della Città Metropolitana di Firenze, e dell'Empolese Valdelsa (Montespertoli).

Un gesto simbolico per manifestare il cordoglio delle comunità locali per le oltre 60mila vittime (20mila bambini) a Gaza dall’inizio del conflitto.

Fonte: Comune di Vicchio - Ufficio stampa

Notizie correlate

Vicchio
Attualità
22 Settembre 2025

Una marcia tra Barbiana, Perugia e Assisi per la pace

“Per la Pace, per la giustizia sociale, contro ogni discriminazione, contro il razzismo”, questi i principi ispiratori della “Marcia Barbiana-Perugia Assisi” che martedì 30 settembre alle ore 11,30 partirà dalla [...]

Vicchio
Attualità
5 Agosto 2025

La proposta da Vicchio alla Regione: "Accesso prioritario degli alloggi Erp a donne vittime di violenza"

Per donne vittime di violenza un accesso prioritario ad alloggi Erp. Non solo un punteggio come prevede la legge regionale, modificata di recente, bensì "una previsione specifica a tutela delle [...]

Firenze
Attualità
23 Luglio 2025

Ecomafie, crescono i reati in Toscana. Numeri non positivi dal Livornese

In Italia cresce senza sosta l’attacco delle ecomafie all’ambiente e la piaga della corruzione che non risparmia la nostra regione. La Toscana registra un aumento degli illeciti penali, cresciuti in [...]



Tutte le notizie di Vicchio

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina