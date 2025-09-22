Lutto cittadino nei comuni della Toscana in ricordo delle vittime palestinesi

In occasione delle giornate di manifestazioni sparse in Toscana e in tutta Italia, molti comuni toscani lanciano un messaggio aderendo all’iniziativa promossa dalla rete degli Enti Locali per i diritti del Popolo Palestinese, a sostegno delle migliaia di vittime nella Striscia di Gaza.

Numerose le amministrazioni comunali della Toscana che in queste ore hanno deciso di partecipare al lutto cittadino che si terrà domani, 23 settembre, dalle ore 11 alle ore 11.15. Ad aderire sono alcuni comuni della Città Metropolitana di Firenze, dell'Empolese Valdelsa e del Mugello.

Oltre ad esporre le bandiere a mezz’asta sul palazzo comunale, è prevista la chiusura o la sospensione delle attività degli uffici comunali dalle ore 11 alle ore 11,15. Inoltre la cittadinanza è invitata a osservare un minuto di silenzio alle ore 11 e a chiudere/sospendere le proprie attività per 15 minuti, a favore della pace e in ricordo delle vittime.

A Palazzo Vecchio, a Firenze, sarà appeso uno striscione con la scritta: “Ripudiamo – A sostegno di una Palestina libera e autodeterminata”.

Le ordinanze di lutto sono state emesse dai sindaci del Mugello (Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Dicomano, Marradi, Palazzuolo sul Senio, Scarperia e San Piero, Vaglia, Vicchio), della Città Metropolitana di Firenze, e dell'Empolese Valdelsa (Montespertoli).

Un gesto simbolico per manifestare il cordoglio delle comunità locali per le oltre 60mila vittime (20mila bambini) a Gaza dall’inizio del conflitto.

Fonte: Comune di Vicchio - Ufficio stampa

