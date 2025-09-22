Maltempo nell'Empolese, allagate strade e sottopassaggi

L’ondata di maltempo che in queste ore sta attraversando la Toscana, e che si è già resa responsabile di disagi in varie zone della Regione, ha colpito anche l’Empolese Valdelsa.

Intorno alle 14 di oggi un'intensa precipitazione si è abbattuta su Empoli, causando in pochi minuti numerosi problemi alla viabilità. Si segnalano allagamenti nell’area del Terrafino e in diversi sottopassaggi, in particolare in via Piovola e in via Bonistallo.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

