Montespertoli aderisce all’iniziativa della Rete degli Enti Locali per i diritti del Popolo Palestinese

Il Comune di Montespertoli partecipa all’iniziativa promossa dalla Rete degli Enti Locali per i diritti del Popolo Palestinese, insieme agli altri Comuni della Città Metropolitana di Firenze.

In segno di dolore e indignazione per quanto sta accadendo al popolo palestinese, l’Amministrazione comunale invita tutta la cittadinanza, le istituzioni scolastiche, le associazioni, le organizzazioni sindacali e le attività commerciali ad unirsi in un gesto simbolico e condiviso: martedì 23 settembre, dalle ore 11.00 alle ore 11.15, a sospendere le attività lavorative e a osservare un minuto di silenzio alle ore 11.00. Per dare massima visibilità all’iniziativa, il Comune di Montespertoli ha affisso un cartello dedicato presso il Palazzo Comunale, a testimonianza della propria adesione e vicinanza a questa azione di solidarietà.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio Stampa

